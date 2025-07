Paula Badosa e Tsitsipas si sono lasciati: “Il loro sogno in frantumi”

Per la coppia di tennisti si tratta della seconda rottura: già un anno fa si erano detti addio per poi provare a dare un'altra chance al loro amore

Getty Images Paula Badosa & Stefanos Tsitsipas

Amore e sport spesso vanno a braccetto: entrambi richiedono impegno, equilibrio, sforzo costante e anche sapere quando è il momento di lasciare andare. È questo il caso di Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas, due figure di spicco del tennis che hanno deciso di porre fine alla loro relazione dopo una profonda crisi che li ha allontanati. Sebbene i protagonisti non abbiano ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, i gesti social non lasciano dubbi: via il segui da Instagram e rimosse tutte le foto di coppia e i post congiunti.

Paula Badosa e Tsitsipas non stanno più insieme

La minestra riscaldata non ha funzionato per Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas. I due tennisti hanno deciso di chiudere la loro relazione dopo aver provato a dare una seconda possibilità al loro sentimento sbocciato nel 2023. Hanno così preso strade diverse in un 2025 che è stato un anno difficile per entrambi a livello professionale.

“La rottura è appena avvenuta. Hanno entrambi perso al primo turno a Londra e tutto si è sommato per loro. Stavano attraversando un momento difficile a livello professionale, con gli infortuni, e questo ha influito sulla loro relazione”, ha raccontato a Hola! una fonte vicina all’ex coppia.

Sia Badosa che Tsitsipas sono affranti per la conclusione della storia d’amore: “Non stanno bene, ovviamente. È normale per qualsiasi coppia che si lascia. Avevano iniziato l’anno molto bene, e il loro sogno è in frantumi. È stata una rottura sana, non ci sono terze persone né influenze familiari, come invece si sta iniziando a dire”.

A quanto pare la spagnola e il greco ce l’avrebbero messa tutta per provare a far andare tutto per il verso giusto, ma non ci sarebbe stato nulla da fare, con i fantasmi del passato che sono rispuntati.

“Loro hanno lottato per far funzionare la relazione, ma alla fine non ci sono riusciti. I fantasmi del passato sono tornati, segnati dagli infortuni che entrambi hanno subito. La separazione è stata tra adulti che si sono amati molto, ed è stata una decisione matura”.

I problemi di Paula Badosa e Tsitsipas

Il 2025 non è stato l’anno migliore dal punto di vista sportivo per Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas. Entrambi hanno visto la loro partecipazione alle competizioni più importanti ostacolata da vecchi infortuni che continuano a tormentarli. La tennista spagnola ha dovuto saltare i tornei a Madrid e Roma a causa di un infortunio cronico alla vertebra e di recente è stata eliminata da Wimbledon al primo turno.

Visibilmente scossa, la Badosa ha ammesso alla stampa: “Sono molto stanca di tutto questo”. La sua prestazione potrebbe portarla fuori dalla top 10, un duro colpo per un’atleta abituata a lottare ai vertici del circuito.

Il caso dell’ex fidanzato greco è simile. Stefano Tsitsipas è stato costretto a ritirarsi dal Grande Slam di Londra durante il primo match. “Sto combattendo molte guerre in questo periodo. È davvero doloroso vedermi in una situazione come questa”, ha detto in conferenza stampa.

Lo sportivo ha parlato di “un problema continuo” che “non sembra attenuarsi”, facendo intendere che il suo futuro nel tennis professionistico è seriamente in bilico: “Non lo so davvero. Mi sento come se fossi rimasto senza risposte. Ho provato tutto. Ho fatto un lavoro incredibile con la mia forma fisica, con la fisioterapia. Ma niente è cambiato”.

Il dolore alla parte bassa della schiena lo perseguita da anni: “È uno di quegli infortuni che non puoi prendere alla leggera. Il tennis è uno sport fatto di rotazioni: se non puoi ruotare, non puoi giocare”, ha spiegato.

Problemi che hanno invaso anche la sfera personale, lasciando strascichi importanti e una rottura che ormai è definitiva.