Fonte: Getty Images Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas

Ogni romanzo d’amore conta almeno un capitolo buio. Quel momento in cui l’idillio sembra irrimediabilmente conclusosi, l’eroina piange, il cavaliere fugge. Nessun lieto fine all’orizzonte. E ogni romanzo d’amore, poco dopo, racconta di un nuovo inizio. Di un sentimento che sembrava finito e che, all’improvviso, torna più forte di prima. E il “vissero felici e contenti” torna ad affacciarsi all’orizzonte. Vale anche per la grande storia d’amore tra i campioni Paula Badosa e Stefano Tsitsipas, la coppia più bella del tennis.

Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas di nuovo insieme

“Stavo attraversando dei momenti difficili e sentivo la pressione del tour, del mio lavoro. Mi sembrava una montagna unire vita personale e professionale e ho deciso di prendermi una pausa” ha raccontato il tennista greco Stefanos Tsitsipas alla testata sportiva Sdna. Lui parla dunque di pausa, di un momento di riflessione e non di una rottura ufficiale con la sua amante e collega Paula Badosa. Seppur, nelle ultime settimane la relazione era stata data per conclusa.

“Dopo due-tre settimane – ha raccontato Tsitsipas – ho capito che Paula è una persona che mi ha supportato molto e quando ha provato a parlarmi per rivedermi ho sentito quanto sia intenso l’amore che proviamo l’un per l’altra. Mi sono reso conto che questo rapporto che ho con Paula è completamente diverso da qualsiasi altro che ho avuto in passato, sento che lei è la mia donna e ci capiamo”. Una dolcissima dichiarazione per farsi perdonare la tentata fuga e la conferma che sì, la coppia d’oro del tennis è tornata a essere una coppia: “E questo dà più valore a tutto ciò che faccio e la voglio al mio fianco il più spesso possibile. Quindi sì, ci siamo rimessi insieme e siamo in un buon momento”.

Crisi nella coppia d’oro del tennis

Le parole di uno degli atleti più forti e affascinanti del tennis arrivano a poche settimane di distanza dall’annuncio della fine della relazione, arrivato a inizio maggio sul profilo Instagram di Badosa: “Dopo considerazioni accurate e momenti preziosi trascorsi insieme, abbiamo deciso di separarci amichevolmente” aveva scritto la tennista. “Abbiamo condiviso un percorso pieno di amore e apprendimento e ora, con grande rispetto, prendiamo strade diverse”.

La separazione era arrivata a ridosso di un importante torneo a Madrid, un anno dopo l’inizio del loro amore, nato proprio sul campo da tennis. E proprio a Madrid Badosa non aveva potuto fare a meno di commentare la notizia, con una tenerezza che già lasciava presupporre un lieto fine: “Stef è la persona giusta, una persona eccezionale ma il momento è sbagliato per entrambi. Abbiamo sempre un ottimo rapporto. È un bravo ragazzo e gli auguro il meglio. So che è lo stesso da parte sua. […] Alla fine, non è successo niente di male. È semplicemente la vita”.

La campionessa della racchetta aveva infinte aggiunto: “Quando eravamo fantastici, il rapporto era fantastico. Ogni relazione è diversa ma ho ricordato la storia di Monfils e Svitolina che si sono lasciati per un certo periodo e ora stanno insieme”. Ed era già tutto lì: la voglia di tornare insieme, sul campo e fuori.