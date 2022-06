Paul Haggis, chi sono i 4 figli del Premio Oscar e quante volte si è sposato

Fonte: GETTY La vita privata dello sceneggiatore Paul Haggis: le 4 figlie e le due ex mogli

Doveva essere tra i protagonisti della kermesse organizzata a Ostuni, all’Allora Fest, e tenere un’intervista con Edward Norton e Micheal Nozik ma purtroppo la permanenza di Paul Haggis in Salento è stata macchiata da un’accusa di violenza sessuale.

Lo sceneggiatore e regista settantenne, Premio Oscar per il film Crush – Contatto Fisico e sceneggiatore di Million Dollar Baby per la regia di Clint Eastwood (altra pellicola premiata con l’Oscar), non è nuovo ad accuse di questo tipo. Nel 2017 Haggis è stato infatti denunciato per abusi risalenti a qualche anno prima e già allora, come stavolta, si è dichiarato innocente.

Nato a Londra, vissuto per anni a Los Angeles, e oggi naturalizzato canadese, Haggis ha esordito a Hollywood negli anni ’70 come autore di storiche serie televisive che hanno fatto la storia del piccolo schermo, quali Love boat e Arnold. Nella sua vita, Haggis è stato sposato due volte, la prima dal 1977 al 1997 con Diane Christine Gettas.

La vita privata di Paul Haggis, due lunghi matrimoni e 4 figli

Durante vent’anni di matrimonio con Diane Christine Gettas, la coppia ha avuto tre figlie. La prima, nata nel 1978 a un anno esatto dalle nozze, si chiama Alissa Sullivan e pare proprio che abbia voluto seguire le orme del papà. Alissa, infatti, lavora in Canada come sceneggiatrice esperta in particolar modo di adattamenti e, ad oggi, è mamma di due bambini.

Lauren Kilvington, nata nell’ottobre dell’83, è la secondogenita di Paul Haggis e la prima moglie Diane Christine. È un’attrice, ha anche recitato nel film The Next Trhee Days con Russel Crowe, e lavora pure come un’art director sempre nel settore della settima arte. Infine, si sa molto poco di Katy Elizabeth, la più piccola delle figlie di Paul Haggis nate dal matrimonio del cineasta con Christine Gettas. L’unica notizia certa è che, come le sorelle maggiori, anche lei lavora nell’ambito delle produzioni cinematografiche.

Lo stesso anno in cui ha divorziato dalla prima moglie, Paul Haggis ha anche sposato l’attrice Deborah Rennard, madre del suo quarto e ultimo figlio, James, nonché del primo maschio. Classe 1998, James è un attore e lui e papà Paul sembra esserci un rapporto molto affiatato.

Fonte: GETTY

Paul Haggis e James: sul set con papà

James Haggis, ventiquattrenne, ha lavorato la prima volta per il grande schermo proprio nel film che è valso allo sceneggiatore Paul Haggis un Premio Oscar, Crash – Contatto fisico. Poi, nel 2007, tre anni dopo il film cult di papà Paul, James ha recitato in Nella valle di Elah, lungometraggio con James Franco che ha visto Paul Haggis nelle vesti di regista.

Della più recente vita privata di Paul Haggis si sa molto poco da una decina di anni a questa parte, da quando lui e Deborah Rennard hanno divorziato nel 2012. Né i figli di Haggis, che in questo momento è in stato di fermo, né le ex mogli hanno rilasciato dichiarazioni sull’accaduto.

L’unica persona vicina allo sceneggiatore a parlare per ora è stato il suo avvocato, Priya Chaudhry, che ha dichiarato: “Sono certa che tutte le accuse rivolte contro il signor Haggis saranno archiviate. È assolutamente innocente ed è disposto a cooperare con le autorità in modo che la verità venga fuori al più presto”.