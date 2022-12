Paola Perego vola al caldo e sfoggia il bikini fuori stagione a 56 anni

Fonte: ANSA Paola Perego, il bikini perfetto

Paola Perego è una delle conduttrici più amate e apprezzate del piccolo schermo, impegnata con Citofonare Rai2 insieme a Simona Ventura, ora è volata al caldo per le festività. Su Instagram ha sfoggiato un bikini fuori stagione. Ed è magnifica: a 56 anni è in splendida forma.

Paola Perego, vacanze al caldo. E sfoggia il bikini fuori stagione

Paola Perego è in vacanza, lo ha raccontato lei stessa su Instagram dove ha condiviso alcune foto che la vedono a Malindi in Kenya. La conduttrice ha pubblicato alcune immagini nelle storie del suo profilo social che la vedono in questa location stupenda e con l’acqua cristallina, dove si trovano anche i suoi figli. E appare felice e rilassata, oltre che in splendida forma.

A testimoniarlo l’ultimo scatto che ha pubblicato. Si tratta di una foto in bianco e nero, in cui la si vede indossare un bikini mentre tiene le braccia rivolte al cielo. Così come il volto, su cui campeggia un bel sorriso. A corredo dello scatto ha scritto: “Bagnati dal sole”.

Una foto che trasmette gioia e che ci mostra la bellezza di Paola Perego: una donna splendida, elegante e di classe. E con un fisico invidiabile, che sfoggia a 56 anni in un bikini dal taglio molto semplice. A corredo della foto non potevano mancare i commenti che ne sottolineano la bellezza.

La conduttrice anche in costume risulta raffinata, del resto l’eleganza è uno dei suoi marchi di fabbrica. Basti pensare a Ballando con le Stelle dove è stata ballerina per una notte: sensuale e di classe, Paola Perego indossava un bellissimo abito scollato e con uno spacco profondo, arricchito da trasparenze e pizzo nero. La conduttrice si è esibita nel programma in un tango con Luca Favilla, che l’è valso un dieci da parte di tutti i giudici. Anche in quella occasione ha saputo conquistare il pubblico con garbo e con la sua sincerità, non ha infatti voluto nascondere l’emozione: “Sono da quarant’anni in televisione – aveva detto -, l’emozione c’è sempre ma non pensavo a questi livelli. Io sto tremando come il primo giorno”.

Paola Perego, dal lavoro alla vita privata

Paola Perego è una professionista del piccolo schermo, molto amata dal pubblico e che nel corso della sua lunga e ricca carriera ha saputo portare al successo diversi programmi. Questo è il secondo anno che è impegnata con Citofonare Rai 2, il programma va in onda la domenica mattina e la vede condividere l’esperienza della conduzione con Simona Ventura. Le due insieme funzionano alla perfezione e il pubblico le segue con grande affetto.

Sul fronte privato Paola Perego è legata dai primi anni duemila con Lucio Presta, con cui si è sposata nel 2011. Mamma di Giulia e Riccardo Carnevale, è nonna di un maschietto e una femminuccia. La conduttrice sui propri profili social parla soprattutto di lavoro, ma quando condivide qualche aspetto della sua vita privata non mancano gli scatti di famiglia. Circa un anno fa è diventata nonna per la seconda volta: infatti dopo Pietro è nata Alice. E in quella occasione la conduttrice aveva pubblicato una foto con la nipotina scrivendo: “L’amore non si divide, si moltiplica”.

Ora è in vacanza proprio con i suoi affetti e dalle foto emerge chiaramente la sua felicità