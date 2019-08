Paola Marella confessa la malattia: “Questa cicatrice equivale ad una vittoria”

editato in: da

Sempre elegante e mai sopra le righe, Paola Marella per la prima volta si confessa ai follower, raccontando un momento difficile della sua vita.

Una malattia, affrontata con forza, la stessa con cui oggi mostra la cicatrice che ha sul seno e che racconta una battaglia vinta contro il male. Agente immobiliare e conduttrice televisiva classe 1963, Paola Marella si sta godendo le meritate vacanze a Formentera insieme a tutta la famiglia.

Su Instagram condivide gli scatti che raccontano le sue giornate e alcuni pensieri profondi. Fra le tante foto anche una in costume in cui la presentatrice, bellissima nel suo bikini, sfoggia un fisico perfetto a 56 anni. A colpire però non è solo la forma fisica di Paola, ma soprattutto le parole che accompagno il post.

“Non pubblico molte mie foto in costume – ha svelato Paola -, ma quando lo faccio arrivano puntuali i commenti sul difetto del mio décolleté”. Poi il racconto di una malattia scoperta e sconfitta, che le ha lasciato una cicatrice. “Quel difetto è frutto di un “incidente di percorso” di qualche anno fa – ha confessato -, scoperto e sconfitto fortunatamente in tempo, grazie alla prevenzione… Non ho mai pensato di cedere al classico ritocchino, e spero di non doverlo mai fare perché quella cicatrice equivale ad una grande vittoria”.

Non è chiaro quando la regina di Vendo casa disperatamente e Cerco casa disperatamente si sia ammalata, ma ciò che è certo è che ha scelto di combattere la sua battaglia lontano dai riflettori, circondata dall’affetto della famiglia e degli amici più cari.

Tantissimi follower hanno commentato il post della Marella, mostrando grande supporto e ammirazione per la presentatrice. “Ci vuole classe anche a indossare le cicatrici” ha scritto un fan, mentre un altro ha aggiunto: “Vincere la vita è una conquista che va evidenziata, non nascosta…grande Paola”.

Di certo le parole di Paola rappresentano un esempio di forza e di coraggio, ma anche un sostegno per tante donne che, proprio come lei, hanno combattuto o stanno combattendo la stessa battaglia.