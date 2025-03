Paola Maravalle, chi è la moglie di Mario Giordano

Fonte: IPA Mario Giordano

Mario Giordano è un giornalista tra i più apprezzati (e discussi) dal pubblico televisivo. Il suo Fuori dal Coro è ormai una certezza per i telespettatori più assidui, seguito con grande interesse, ed è solo l’ultimo tassello di una lunga carriera quasi trentennale che lo ha visto passare dalla carta stampata al piccolo schermo. Ma se questo percorso è stato possibile è anche grazie alla donna della sua vita, Paola Maravalle, che ha conosciuto da giovanissimo.

Il primo incontro con Mario Giordano e le nozze

Mario Giordano ha conosciuto Paola Maravalle nel 1981. Lui del 1969, lei di tre anni più giovane: quando si incontrarono per la prima volta si trovavano nell’oratorio di Canelli, in provincia di Asti. Da quel momento non si sono più lasciati, dapprima come amici e poi, via via che il rapporto si evolveva e diventava sempre più intenso, come fidanzati. Il loro rapporto è diventato solido nel tempo, al punto da decidere di compiere il grande passo. Le nozze si sono celebrate nel 1991.

“Ho conosciuto Paola in parrocchia – ha raccontato il giornalista in un’intervista al Corriere della Sera -. Lei ha cresciuto i figli, che poi sarebbero diventati quattro; oggi si occupa di organizzazione di eventi. Arrivati a Milano, campavamo una famiglia con lo stipendio da praticante. Poi l’Informazione [il giornale per cui lavorava al tempo, ndr] chiuse e mi ritrovai in mezzo a una strada. Da lì ricominciai a tampinare Feltri, che nel frattempo era passato alla direzione del Giornale”. Il resto è storia: Vittorio Feltri assunse Giordano, confessando che “quell’incarico era in realtà un modo per togliermi dai piedi per sempre, convinto com’era che non sarei riuscito a cavare un ragno dal buco”, ha spiegato.

L’amore per i quattro figli

Quando accadeva tutto questo era il 1994. Paola Maravalle era già la moglie di Mario Giordano e i due avevano un figlio, con un altro in arrivo. Alla fine ne hanno avuti quattro in totale, dalla primogenita Alice fino all’ultima arrivata, Sara.

Alice è del 1992, si è diplomata al liceo scientifico per poi laurearsi in Filosofia, frequentando infine il dottorato presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Oggi lavora per la redazione di Contemplazioni di Vittorio Sgarbi, che organizza mostre d’arte, spettacoli teatrali ed eventi culturali di alto profilo. Alice ha reso mamma Paola e papà Mario nonni per la prima volta, con la nascita della piccola Agata.

Dopo Alice è nato Lorenzo, nel 1995, laureato in Lettere e Filosofia e fotografo, oltre che produttore televisivo. Le ultime due arrivate in casa Giordano-Maravalle sono Camilla nel 2003 e Sara nel 2005, di cui non si hanno moltissime informazioni.

Il mestiere di wedding planner

Come spiegato da Giordano nell’intervista al Corriere, la moglie Paola Maravalle si è dedicata ai figli nei primi anni del loro matrimonio. Poi, però, ha deciso di seguire la propria passione e di creare una propria attività per l’organizzazione di eventi, in particolare di matrimoni. Come wedding planner è, infatti, molto apprezzata.

“Il luccichio negli occhi di chi mi racconta come immagina il suo evento è la scintilla che mi accende: firmare ogni occasione con passione, stupore e creatività, per rendere il momento memorabile. Unico – scrive sul suo sito -. (…) Il fil rouge del mio percorso La passione e l’amore per la vita, per le persone: per la mia famiglia che ho costruito con mio marito, quattro meravigliosi figli e Mandorla, il nostro amato Cavalier King; per la professione nella quale porto il valore dell’amore e della celebrazione tra persone con l’arte degli eventi”.