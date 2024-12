Fonte: IPA Olivia Hussey

Con la sua bellezza naturale aveva fatto sognare il mondo. Olivia Hussey è stata la Giulietta più bella di sempre, scelta fra 500 volti che non avevano convinto il perfezionista Franco Zeffirelli quanto il suo sguardo magnetico. La protagonista del suo kolossal, tanto riuscito quanto discusso, si è spenta a 73 anni dopo lunga malattia. Ad annunciarlo è il San Francisco Chronicle, che per primo lancia la notizia della scomparsa dell’attrice di Buenos Aires vincitrice del Golden Globe per l’ interpretazione dell’eroina della tragedia shakespeariana del 1968.

Olivia Hussey, l’annuncio della scomparsa a 73 anni

La notizia è stata data dal regista Marc Huestis sul San Francisco Chronicle, che conferma la morte di Olivia Hussey a 73 anni dopo una grave malattia. Conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Giulietta in Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli, l’attrice aveva ottenuto questo ruolo di prestigio quand’era ancora minorenne. “È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Olivia Hussey Eisley, che se n’è andata serenamente a casa circondata dai suoi cari il 27 dicembre”, si legge nell’annuncio della morte.

“Olivia era una persona straordinaria il cui calore, la saggezza e la pura gentilezza hanno toccato le vite di tutti coloro che la conoscevano. Ha vissuto una vita piena di passione, amore e dedizione alle arti, alla spiritualità. Lascia una famiglia amorevole – i suoi figli, Alex, Max e India, il marito David Glen Eisley e il nipote Greyson – e un’eredità d’amore che rimarrà per sempre nei nostri cuori”, prosegue il post, che poi si apre al lascito ideale dell’attrice che aveva fatto dell’arte il filo conduttore della sua vita.

“Mentre piangiamo questa immensa perdita, celebriamo anche l’impatto duraturo di Olivia sulle nostre vite. Vi ringraziamo per i vostri pensieri e le vostre preghiere in questo momento difficile e vi chiediamo di mantenere la privacy mentre piangiamo la perdita di un’anima davvero speciale”, conclude il post d’addio dedicato all’attrice, che nella sua carriera ha recitato in più di 40 film.

Chi era Olivia Hussey

Figlia di Andrés Osuna, noto anche come Osvaldo Ribo, cantante argentino d’opera e di tango, e di Alma Joy Hussey, Olivia si trasferisce in Inghilterra a soli 7 anni. Qui frequenta la Drama School per cinque anni, mentre il suo debutto avviene all’età di soli 14 anni in Accadde un’estate del 1965 in in cui interpreta Donna, la figlia di Lorenzo (Rossano Brazzi). Il primo ruolo teatrale è stato invece quello di Jenny in The Prime of Miss Jean Brodie, opera ispirata a Gli anni fulgenti di Miss Brodie, al fianco di Vanessa Redgrave.

Ed è proprio con questa interpretazione che viene notata da Franco Zeffirelli, il quale la sceglie per il ruolo di protagonista di Romeo e Giulietta insieme a Leonard Whiting, che invece prestava il volto a Romeo. Malgrado fosse ancora minorenne a quell’epoca, le scene di nudo non fecero scandalo ma in seguito furono oggetto di una denuncia verso la Paramount Pictures per un fotogramma non autorizzato. Secondo la citazione, del 2023, il regista avrebbe fatto pressioni perché le scene venissero girate senza veli, e non con costumi coprenti che potessero mimare il nudo, perché convinto che senza questi frame il film sarebbe andato incontro a sicuro fallimento.

Il film ottiene comunque un successo planetario con oltre 40 milioni di incassi solo negli Stati Uniti dove peraltro ottiene il rating A, quindi con una visione consigliata ai soli adulti. Nel 1969, Hussey viene premiata come miglior attrice con il David di Donatello. Romeo e Giulietta è stato invece premiato con due Premi Oscar, mentre lei – oltre a una popolarità travolgente, ottiene un Golden Globe come attrice rivelazione nel 1968.

Nella sua carriera ha recitato in oltre 40 film. Tra i ruoli più importanti ricordiamo quello di Jessica Bradford nell’horror canadese Black Christmas – Un Natale rosso sangue del 1974, quindi Maria, la madre in Gesù di Nazareth ancora diretta da Franco Zeffirelli nel 1977, poi Rosalie Otterbourne in Assassionio sul Nilo del 1978 al fianco di Peter Ustinov. L’abbiamo vista anche nel ruolo di Rebecca di York in Ivanhoe del 1982. Ha quindi partecipato al videoclip di Michael Jackson per il singolo Liberian Girl del 1980, poi è stata nel cast di It del 1990 nel ruolo di Audra Phillips Denbrough e nel 2003 nella serie Madre Teresa.

La vita privata

Olivia Hussey è stata sposata per 7 anni, dal 1971 al 1978, con l’attore Dean Paul Martin, il figlio di Dean Martin dei Rat Pack e famoso attore. Dalle nozze è nato il primo figlio Alexander Dean Martin, nel 1973. Nel 1980 ha sposato il musicista giapponese Akira Fuse da cui ha avuto il secondogenito Maximilian Fuse. A seguito del divorzio, si è sposata con David Glen Eisley, nel 1989, dalla quale ha avuto la figlia India Eisley diventata poi attrice.

