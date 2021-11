Franco Nero, 80 anni: quanti film ha fatto e il grande amore per Vanessa Redgrave

Ci sono volti e nomi che restano indelebili nell’immaginario collettivo come simbolo di italianità e di fascino. Uno di questi è Franco Nero, classe 1941, che arrivato al traguardo delle 80 candeline sembra non conoscere il trascorrere del tempo.

Il suo fascino è immutato, così come il suo carisma e la sua voglia di fare, lui che alle spalle ha circa cinquant’anni di carriera e che potrebbe vivere nel mito di se stesso. E invece, eccolo qui, grintoso e ancora in sella, pronto a mettersi continuamente alla prova con nuove sfide: l’ultima è quella in cui dirige Kevin Spacey in L’uomo che disegnò Dio, andando controcorrente rispetto a un mondo del cinema che negli ultimi tempi ha messo l’attore all’angolo, dopo le accuse di molestie. “Mi è stato proposto, è uno degli attori migliori al mondo, perché no? Se uno nella vita sbaglia, bisogna saper perdonare”, è stata la spiegazione di Nero, che in programma non ha solo progetti dietro la macchina da presa, ma anche film che lo vedono protagonista (“Dalla Spagna mi stanno chiedendo di impersonare il Papa”, ha detto a Vanity Fair).

Franco Nero, la carriera al cinema e in tv

In fondo il cinema è stato per Franco Nero il grande amore che non si è mai interrotto, che non ha mai conosciuto crisi, fin da quel 1962 in cui ha debuttato con Pelle Fina per arrivare a oggi, con oltre 150 film all’attivo solo come attore cinematrografico, senza contare le esperienze televisive e le pellicole che lo hanno visto alla regia. Un percorso che prende il largo quando John Huston lo chiama per interpretare Abele nel kolossal La Bibbia e che lo vedrà al centro di tantissime produzioni internazionali.

Tra i suoi lavori più noti c’è senza dubbio il ruolo di Django, western all’italiana che ha ispirato anche la rielaborazione per mano di Quentin Tarantino che lo ha voluto in Django Unchained. Ma il filone più intenso è quello dei gialli a sfondo politico, come Il giorno della civetta, Il delitto Matteotti e Marcia trionfale.

Ha lavorato con i più grandi registi italiani e stranieri, da Fassbinder a Zeffirelli a Pupi Avati e nel 2019 ha ricevutoil Globo d’Oro alla Carriera dall’Associazione della Stampa Estera in Italia.

Franco Nero e Vanessa Redgrave, un amore che non conosce fine

Il cinema è anche il contesto nel quale ha trovato l’altro suo grande amore, Vanessa Redgrave, attrice britannica con cui ha condiviso diversi set e con la quale è scattata una passione travolgente proprio mentre giravano Camelot. Lui era Lancillotto, lei Ginevra, il destino li ha uniti proprio come i due personaggi più cari a Re Artù. All’epoca Vanessa era sposata con Tony Richardson e aveva due figlie: un anno dopo divorziò e andò a vivere con Franco Nero. Insieme girarono altri film ed ebbero un figlio, Carlo.

Poi si lasciarono e le loro vite presero strade separate: lui diventò padre per la seconda volta con Franquito, nato dalla relazione con Mauricia Mena, giovane afrocolombiana conosciuta a Cartagena; lei conobbe sul set il collega Timothy Dalton, con cui stette per 15 anni.

Ma come Venditti ha saputo dire magistralmente, certi amori non finiscono: fanno dei giri immensi e poi ritornano. Così è stato anche per Franco Nero e Vanessa Redgrave, che non si sono persi mai di vista e che ci sono sempre stati l’uno per l’altra, al punto da rendersi conto di appartenersi ancora, nonostante tutto.

Nel 2006, quasi cinquant’anni dopo la prima scintilla, si sposano in gran segreto con una cerimonia semplice e intima nel Villaggio Don Bosco a Tivoli. “In realtà tra Vanessa e me non c’è mai stata una vera rottura definitiva”. E quindi eccoli, ancora insieme, più uniti di prima.