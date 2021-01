Domenica In, Franco Nero si emoziona dalla Venier raccontando l’amore per la Redgrave

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Una radiosa Mara Venier ha accolto nel salotto di Domenica In l’attore Franco Nero, tornato dopo tanti anni d’assenza dal piccolo schermo. La conduttrice ha ripercorso insieme al vecchio amico la sua lunga carriera, tra i grandi successi e qualche accenno alla sua vita privata, sempre con la riservatezza che lo contraddistingue.

“Tu lo sai che io non voglio mai fare le interviste, passeranno anni prima di fare la prossima. Mi sento un po’ aggredito, non mi piace in genere rispondere”, ha detto l’attore.

Immancabile ovviamente un filmato sulla grande interpretazione nel film Django – che gli ha regalato la notorietà internazionale – e all’omaggio di Quentin Tarantino, durante il quale Franco Nero ha ripercorso alcuni aneddoti relativi al grande regista.

Mara Venier poi ha parlato del film Camelot, nel cui set ha conosciuto l’attrice Vanessa Redgrave. Il loro è stato subito amore, tanto che Nero l’ha definita il grande amore della sua vita.

Ha raccontato così il loro primo incontro sul set: “All’inizio quando ci incontrammo sono stato molto freddo, mi sembrava un mostro. Quando sono tornato nella mia stanza ho trovato un biglietto scritto in perfetto italiano: ‘Vorrei tanto invitarti a cena stasera’. Sono arrivato nella sua villa a Los Angeles, busso, e viene ad aprirmi una donna bellissima, pensavo di aver sbagliato casa”.

Da allora è iniziata una storia d’amore, lunga e travagliata, che ha portato alla nascita del figlio Carlo Gabriel. La loro relazione si è conclusa poco dopo e l’attore ha avuto diverse altre storie importanti, tra cui quella con Mauricia Mena, dalla quale ha avuto il suo secondogenito Franquito.

Ma tra Franco Nero e Vanessa Redgrave l’amore non si è mai sopito del tutto, ignorando il tempo e le distanze: i due attori infatti sono tornati insieme e dopo tanti anni, nel 2006 si sono nuovamente sposati in gran segreto.

La Venier allora ha mostrato all’amico un omaggio toccante al loro grande amore: entrambi si sono emozionati dopo un messaggio dell’attrice. “Sono felice di essere con voi almeno in video – ha detto la Redgrave -. È passato tanto tempo da quando ci siamo incontrate per la prima volta e mi sei piaciuta subito. Franco, mio adorato, ti amo e conto su di te, ti mando tutto il mio amore… E anche a Mara”.