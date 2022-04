Nozze Berlusconi-Toffanin: cosa si sa davvero sul loro matrimonio

Da molto tempo ormai i riflettori sono accesi sul possibile matrimonio tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi che, nonostante i vent’anni insieme e due figli, non sono ancora convolati a nozze. Nelle ultime ore, il sindaco di Portofino ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno sperare che il grande giorno possa essere non troppo lontano, nonostante non ci sia alcuna ufficializzazione da parte dei diretti interessati.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: cosa si sa sul loro mattrimonio

Le nozze tra la conduttrice Silvia Toffanin e l’Imprenditore Pier Silvio Berlusconi non sono ancora arrivate, ma la coppia è ben solida da ormai vent’anni e con la nascita dei loro due figli, prima Lorenzo Mattia (nato nel 2010) e successivamente Sofia Valentina (nata cinque anni dopo nel 2015), formano una famiglia a dir poco stupenda.

Le voci sul possibile matrimonio hanno preso spesso il sopravvento negli ultimi anni, e questa volta a riaccendere i riflettori sulla felice questione è stato il sindaco di Portofino Matteo Viacava che, intervistato dal settimanale Nuovo, ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno sperare che il grande giorno possa essere vicino: “Sarebbe un onore poter celebrare le loro nozze. Può darsi che decidano di sposarsi nella chiesetta di San Sebastiano e di fare la festa nella nuova proprietà. Credo che siano una bellissima famiglia e che il loro legame sia molto forte”, queste le parole del primo cittadino della città ligure. Nessuna ufficialità, quindi, ma le sue dichiarazioni accendono una speranza. A rafforzarla, tra l’altro, c’è proprio l’ultimo acquisto dell’amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio, di cui ha accennato il sindaco. Il secondogenito di Silvio Berlusconi, infatti, ha acquistato recentemente una proprietà proprio a Portofino. Potrebbe sicuramente trattarsi di una banalissima coincidenza, ma anche un dettaglio in più rispetto alla decisione sulle nozze.

Berlusconi e Toffanin, l’amore oltre la privacy

Il fatto che ci sia un forte interesse nei confronti del matrimonio tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin non dipende certo da loro, ma dall’affetto che prova il pubblico televisivo per entrambi. La coppia infatti è conosciuta per essere riservata ai massimi livelli, per quanto il loro ruolo nella società glielo permetta.

Basti pensare che Pier Silvio è diventato nonno all’età di 51 anni in gran segreto: la sua primogenita Lucrezia Vittoria Berlusconi (nata dalla precedente relazione dell’imprenditore con la modella Emanuela Mussida) ha partorito la piccola Olivia ad aprile 2021, ma la notizia è stata resa nota solo mesi dopo e non per loro volontà, ma perché la neo mamma era stata avvistata dal settimanale Chi a passeggio, insieme alla sua bambina, in un parco a Milano. Una famiglia, quindi, che tende sempre a restare lontana da occhi troppo indiscreti, e anche per quanto riguarda le nozze della conduttrice e dell’imprenditore non ci sono dichiarazioni ufficiali a riguardo.

Dal 2002 sono legati in un rapporto meraviglioso e formano una delle coppie più amati della televisione italiana, e Silvia Toffanin è riuscita a conquistare l’amore del pubblico che negli anni è cresciuto sempre di più rendendola una delle conduttrici di maggior successo sulla rete Mediaset. Per le nozze, però, sembra ci sia bisogno di aspettare ancora un po’, ma questa forse potrebbe essere la volta giusta.