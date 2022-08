“Non è la Rai”, la reunion (su Instagram) che non ti aspetti

Fonte: Instagram Laura Freddi e Cristina Quaranta, foto di Instagram

Un selfie al mare in costume da bagno, senza un filo di trucco, che simboleggia una grande amicizia che dura da più di trent’anni. Laura Freddi e Cristina Quaranta, volti storici del celebre programma Non è la Rai, hanno festeggiato un grande traguardo, pubblicando su Instagram una loro foto insieme e che ha fatto impazzire i fan.

Laura Freddi e Cristina Quaranta, la reunion delle ex di Non è la Rai

Una foto insieme per celebrare un’amicizia longeva e festeggiare un traguardo importante: Laura Freddi e Cristina Quaranta hanno approfittato delle loro vacanze per trascorrere qualche giorno in compagnia l’una dell’altra. Una reunion per due delle protagoniste di Non è la Rai, il celebre programma di Gianni Boncompagni che le fece incontrare e diventare grandi amiche.

E così, a distanza di trent’anni da quella avventura che le ha fatte diventare famose, Laura e Cristina sono ancora insieme, più unite che mai, come hanno dimostrato su Instagram. Le due ragazze di Non è la Rai hanno pubblicato lo stesso selfie, che immortala un legame splendido. “È vero il tempo passa!!! Ma l’amicizia resta e per noi è la cosa più importante!!! Oggi quante risate… Grazie Cri”, ha scritto la Freddi sul suo profilo.

Stessa foto ma parole diverse per Cristina, che invece ha voluto celebrare un importante traguardo di entrambe, i loro 50 anni, che finalmente hanno avuto modo di festeggiare insieme con una mini vacanza a Terracina, tra tuffi in piscina e una cena con le rispettive famiglie al completo. “50+50….e non sentirli!”, ha commentato la Quaranta, tra le emoticon delle risate.

Laura Freddi e Cristina Quaranta, le foto al naturale che piacciono ai fan

Le due ex ragazze di Non è la Rai non hanno voluto cedere al fotoritocco, pubblicando degli scatti in cui si mostrano in tutta la loro bellezza al naturale, celebrando il loro fascino di donne mature e consapevoli.

La scelta è piaciuta ai fan, che hanno lasciato commenti di apprezzamento per entrambe. “Siete così naturali e belle!!! Complimenti a voi ♥️”, ha scritto un’utente; “Ma che bello vedere quelle rughe sul viso segno di autenticità e semplicità”, ha commentato un’altra.

Fiere dei loro traguardi e felici di essere legate come un tempo, Laura Freddi e Cristina Quaranta sono più belle che a vent’anni e hanno dato l’esempio – come tante altre vip nostrane – mostrandosi come sono davvero, con una buona dose di autenticità.

Cosa fanno oggi le due ex ragazze di Non è la Rai

Di recente abbiamo visto Laura Freddi tornare sul piccolo schermo: la showgirl ha infatti sostituito durante la scorsa edizione del GF Vip Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista. Ha una bimba di 4 anni, Ginevra, nata dall’amore con il compagno Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley.

Cristina Quaranta ha invece abbandonato il mondo dello spettacolo, dedicandosi alla sua famiglia: dal 2000 è sposata con l’imprenditore Matteo De Stefani dal quale ha avuto la figlia Aurora. “Sono molto amica di Laura Freddi da tantissimi anni – aveva raccontato l’ex star di Non è la Rai in una vecchia intervista – lei è una persona speciale e tra noi c’è un legame molto forte”.