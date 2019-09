Nina Moric, incidente in barca in Malesia: lo sfogo su Instagram

editato in: da

Non è stata un’estate fortunata questa per Nina Moric, che dopo essersi sentita male a Zanzibar, ha avuto un incidente in barca in Malesia.

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per la modella, che ha dovuto fare i conti con le conseguenze dell’arresto di Fabrizio Corona. L’ex marito, con cui aveva finalmente recuperato il rapporto, è finito a San Vittore dopo la decisione dei giudici del Tribunale di Milano di ritirare il provvedimento di affidamento ai servizi social a causa delle numerose violazioni.

Nina, che solo in rare occasioni ha parlato di Corona, è rimasta sola con il figlio Carlos, di cui aveva ottenuto l’affidamento congiunto. Per molti anni la modella è rimasta lontano dal figlio a causa di problemi giudiziari, ma ora che sono tornati insieme il loro legame è più forte che mai. Madre e figlio, insieme a Luigi Mario Favoloso, fidanzato della Moric, sono partiti alla scoperta di alcune mete particolari.

Prima Zanzibar, poi la Malesia. Purtroppo però i problemi non sono mancati. In Africa Nina è stata ricoverata in ospedale dopo essersi sentita male a causa di un batterio molto pericoloso. Non le è andata meglio in Malesia dove ha avuto un incidente in barca. Nelle Stories di Instagram, la top model ha postato un video in cui racconta l’accaduto.

“Le mie disavventure non mi abbandonano mai – ha svelato ai fan, mostrando alcuni lividi e segni sul viso -. Anche oggi sono caduta dalla barca. Ma chi è che mi sta gufando? O sono io che sono imbranata?”. La showgirl si è sfogata con i follower, poi ha aggiunto: “Detto questo, ho appena sbattuto la testa contro la porta – ha concluso -, non c’è mai limite al peggio! Vai Moric, la prossima quale sarà?!”.

Per fortuna l’incidente in barca non ha avuto gravi conseguenze per Nina Moric che continua a godersi le vacanze insieme al figlio Carlos. “La mia gioia più grande è il tuo sorriso, la tua serenità e i tuoi abbracci – aveva scritto qualche giorno fa su Instagram, festeggiando il compleanno del ragazzo -. 17 anni fa il Signore mi ha dato il dono più grande, TE. Sono diventata mamma, tu il mio piccolo angioletto, pochi kg che avevo praticamente sempre in braccio. Guardati oggi, non riesco più a tenerti io, ma sei tu che tieni me. Buon compleanno anima mia”.