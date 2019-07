Nina Moric e la vacanza in Africa: svelato il motivo del malore

editato in: da

Nina Moric racconta ai suoi fan, attraverso Instagram, la disavventura vissuta durante la vacanza in Africa, svelando le motivazioni del malessere che ha preoccupato tutti.

Parlando ai suoi follower, attraverso la popolare piattaforma social, la showgirl ha rivelato le sue condizioni di salute dopo il malore accusato a Zanzibar. L’ex moglie di Fabrizio Corona, ha confessato di aver contratto un terribile batterio proprio durante il suo viaggio.

“Sono stata attaccata da un batterio che ti mangia la carne fino ad arrivare all’osso” – ha raccontato Nina Moric – “Meglio che non vi faccio vedere, è davvero disgustoso”. Attualmente l’ex modella è costretta a fare un ciclo di cure, della durata di una settimana, periodo durante il quale non potrà fare il bagno né avere contatti con la sabbia.

La showgirl, ha spiegato di essere seguita da un medico italiano: è stato proprio lui a sottoporle l’antibiotico per sconfiggere il batterio contratto in Africa.

A lanciare la preoccupante notizia del malessere, è stato l’ex gieffino e attuale compagno di Nina, Luigi Mario Favoloso. L’imprenditore napoletano, attraverso il suo profilo Instagram infatti, aveva rivelato di essere piuttosto preoccupato per la situazione di salute della fidanzata.

I primi sintomi comparsi, che hanno allarmato la coppia in vacanza, sono stati quelli di eccessiva sudorazione e vomito. L’anomalia ha fatto subito preoccupare la Moric e il suo fidanzato, che nel giro di poche ore, si sono rivolti all’assistenza medica locale.

Nei momenti successivi a quella comunicazione, i fan, preoccupati dalle condizioni di salute della modella croata, hanno atteso con impazienza di sapere le cause di quel malore e di avere notizie della showgirl. Come ha rivelato la stessa Nina Moric, ha contratto il batterio mangiacarne, dopo aver bevuto per sbaglio un bicchiere d’acqua dal rubinetto durante la permanenza a Zanzibar.

Attualmente in convalescenza, la Moric ha raccontato ai suoi fan, attraverso un video pubblicato su Instagram, di soffrire di costipazione e di una grave mancanza di ferro. Per fortuna, la showgirl croata, può contare sull’affetto e le premure del suo attuale fidanzato, Luigi Mario Favoloso.