Nina Moric e Fabrizio Corona tornano a convivere: la decisione che ha sorpreso tutti

Fabrizio Corona e Nina Moric, la storia del loro amore

L’amore, a volte, è più forte di tutto. Lo sanno bene Fabrizio Corona e Nina Moric, che hanno deciso di tornare a vivere sotto lo stesso tetto per il bene del loro figlio, Carlos Maria. La loro storia è fatta di tormenti e di alti e bassi, ma il sentimento che li lega sembra essere forte come il primo giorno. Raggiunto un equilibrio e una forma di pace tutta loro, la coppia si è detta pronta a condividere la stessa casa per provare a ricostruire una famiglia.

Secondo quanto riporta La Presse, sembrerebbe che Nina Moric si sia già trasferita a casa di Corona che ha già confermato l’avvenimento sui suoi canali Instagram con un lapidario: “La storia siamo noi”, accompagnato da una foto d’annata che segna il ricongiungimento dei due ex coniugi dopo anni di separazione.

La foto risale ai primi anni 2000, quelli che hanno visto esplodere la loro storia d’amore. La risposta della modella croata non si è fatta attendere che ha replicato con delle storie Instagram. Carlos avrebbe anche ripreso a frequentare la scuola e sarebbe già più sereno per questa nuova situazione familiare, con i genitori ancora uniti per la sua felicità. In passato, la Moric aveva lottato per la sua custodia e per affermare di essere un’ottima madre, riuscendo a trionfare in questa battaglia e riabbracciare quel figlio che ha sempre definito come la sua unica ragione di vita.

Dopotutto, la complicità tra i due non è mai mancata, soprattutto quando si è trattato di agire per il bene di Carlos che è sempre stato il loro punto di riferimento. A ribadirlo è proprio Corona, attraverso una dichiarazione via social: “La vita vola. Ora è giunto il momento di viverla pienamente con tuo padre e tua madre uniti al tuo fianco”.

La notizia non giunge del tutto inaspettata, dal momento che i due si sono mostrati insieme già nelle settimane precedenti alla decisione importante di tornare a convivere come una vera famiglia. A sbilanciarsi era stato proprio Fabrizio Corona, con una dedica rivolta alla sua ex moglie: “Grazie per avermi donato la cosa più bella della mia vita”.