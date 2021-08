Fabrizio Corona, perché non riesce a stare in silenzio su Fedez e Aurora Ramazzotti

editato in: da

Fabrizio Corona e Nina Moric, la storia del loro amore

Fabrizio Corona è uno dei personaggi più di spicco nel panorama dello spettacolo italiano: volente o nolente, è sempre al centro di qualche polemica. Nel corso della sua ultima intervista a Chi, ha voluto spiegare perché, negli ultimi tempi, è andato spesso contro Fedez e Aurora Ramazzotti in particolare. C’è sempre un motivo dietro a ciò che compie o dice Corona, anche se non sempre si capisce nell’immediato. Una figura tanto complessa va affrontata con un’analisi critica e spesso distaccata, proprio per non farsi coinvolgere.

A Chi, infatti, Corona ha rivelato il motivo per il quale ce l’ha tanto con Fedez e Aurora Ramazzotti. “Il politically correct è la cosa più sbagliata del mondo. Le cose che scrivo hanno un significato preciso. Le scrivo per dimostrare come tanto, ma pure tutto quello che ti vendono gli influencer non è vero”. In buona sostanza, si tratta di diverse vedute del mondo: Corona ha una personalità decisamente più “sanguigna”, mentre Fedez e Aurora si battono per ogni causa in cui credono.

C’è però una parentesi “tenera” nelle sue parole. Contrapposti a Fedez e la Ramazzotti, Corona ha scelto di portare un esempio, quello della sua ex, Belen Rodriguez, definendola di fatto “diversa” da loro. “Con Belen, ci vedevi girare a piedi nudi, noi eravamo veri. Mandavamo tutto a quel paese, ci potevi trovare sdraiati sul prato al parchetto. Fedez, se lo trovi in un parchetto, è perché lo ha costruito dentro una villa”.

Alla fine, ha spiegato Corona, non è tanto il personaggio che detesta, quanto ciò che rappresenta: lui preferisce essere più diretto, impostare una comunicazione senza mezzi termini. Senza alcun filtro. Ed è per questo che spesso non si tira indietro e fa polemica proprio sotto le foto di Fedez o della Ramazzotti.

Corona era il Re dei Paparazzi, oggi è un papà felice di assaporare quella libertà tanto agognata. Oltre alle polemiche, però, nella sua vita c’è spazio per altro, soprattutto per l’amore verso il figlio Carlos, avuto con l’ex Nina Moric. Hanno avuto modo di trascorrere del tempo insieme, di giocare come un padre e un figlio nel campetto da basket a Milano: “La giornata più bella della mia vita”, ecco come l’ha definita Corona. E, in effetti, anche Carlos è la “gioia” più bella di tutta la sua esistenza.