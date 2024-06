Nicola Coughlan e Luke Newton hanno un flirt? I rumors sulle star di Bridgerton

Fonte: IPA Nicola Coughlan e Luke Newton

Quando una serie romantica come Bridgerton conquista l’affetto del pubblico è facile che i fan si trovino a sognare un legame sentimentale degli attori protagonisti anche nella vita reale. In questo caso è il turno di Nicola Coughlan e Luke Newton per far sognare i telespettatori.

“Polin” potrebbe avere un corrispettivo anche nella vita reale? Quello che viene da pensare è che Luke Newton e Nicola Coughlan non facciano altro che coltivare la chimica dei loro personaggi anche nel tour stampa: photocall, interviste e red carpet in cui si sono mostrati sorridenti, affiatati e si sono tenuti per mano. Proprio quell’intreccio di mani ha fatto sperare/sospettare che tra loro ci fosse qualcosa di più che un semplice rapporto tra colleghi. Ma come stanno davvero le cose? E a che punto è la situazione sentimentale dei due attori? Sono liberi (di amarsi) o impegnati?

Nicola Coughlan e Luke Newton hanno una relazione?

La chimica sul piccolo schermo ha acceso le fantasie, come spesso accade (ultimo caso, Sydney Sweeney e Glen Powell in Anyone But You), ma sembrerebbe che anche Nicola e Luke siano semplici amici e colleghi. Complici, vicini ma non di certo innamorati. People ha confermato che i due attori “non si frequentano”.

Glamour ha segnalato che i paparazzi hanno fotografato Luke dopo un afterparty in occasione del rilascio della seconda parte della terza stagione. L’attore era in compagnia della sua presunta fidanzata, la ballerina Antonia Roumelioti, che sorrideva ai fotografi. People ha riportato gli scatti. Qualcuno ha visto questa scena come un’ammissione, da parte di Newton, di essere fidanzato. E molti fan ci sono rimasti male, perché speravano in una storia d’amore con la co-star. “Ha appena spezzato i nostri cuori” ha scritto qualcuno.

Fonte: Ufficio Stampa Netflix

In realtà è pericoloso trasferire le sensazioni, i caratteri e le relazioni di una storia finzionale nella vita reale. Nicola Coughlan e Luke Newton sono solo attori, che interpretano dei personaggi che possono avere tratti in comune con loro ma… non sono loro.

Cosa pensano Nicola Coughlan e Luke Newton sugli amici che diventano amanti

In Bridgerton Penelope ama l’amico del cuore Colin da sempre, finché anche lui si accorge di ricambiare i suoi sentimenti. È una possibilità che si verifica abbastanza spesso nella vita reale; abbiamo anche a disposizione molti film e serie che parlano di questo. Intervistati da Town & Country, Nicola e Luke non hanno svelato dettagli sulle rispettive vite sentimentali ma si sono espressi su questo tema sentimentale: da amici ad amanti.

“Non penso sia una cosa da me” è stato il commento di Newton. “Se incontro qualcuno, lo sento subito. C’è differenza tra me e Colin”. Contestualmente l’attore ha svelato di credere all’amore a prima vista.

Invece Nicola ha detto che trova adorabili queste situazioni: “Hai saltato le presentazioni, le apparenze e tutte le cose iniziali che fai quando incontri qualcuno—quando provi a fingere di avere solo biancheria intima carina, o che non ti siedi sul divano a mangiare la cena sulle ginocchia. Due che sono stati amici prima dicono, ‘Ti conosco.’ L’amore profondo, vero e duraturo viene quando ami qualcuno fino alle ossa. Lo ami profondamente nella sua interezza. Questo succede con amici che diventano amanti, perché li ami prima come amici”.