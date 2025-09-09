Chi è Niclas, il figlio di Stefano Benni: “Ricordatelo leggendo i suoi testi”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Nonostante fosse uno scrittore amato e conosciuto in tutto il mondo, Stefano Benni ha sempre voluto mantenere il massimo riserbo riguardo la sua vita privata. Dei suoi amori si sa poco e nulla, ma è noto quanto lo scrittore fosse legato al figlio Niclas. Proprio quest’ultimo l’ha ricordato in un lungo post, raccontando le sue ultime volontà prima della morte.

Le parole di Niclas, figlio di Stefano Benni

Stefano Benni è scomparso a 78 anni dopo una lunga malattia. L’autore di Bar Sport e La compagnia dei Celestini da tempo si trovava in una casa di riposo a Bologna, dedicata agli artisti. Accanto a lui il figlio Niclas a cui era molto legato e con cui aveva collaborato più volte in passato per realizzare alcuni spettacoli. In un messaggio pubblicato sulla pagina fan dello scrittore, Niclas ha voluto ricordare suo padre, annunciandone la morte, ma anche le ultime volontà.

“È con grande dispiacere che devo dare notizia della scomparsa di mio padre – ha scritto Niclas Benni -. Era affetto da tempo da una grave malattia che lo aveva tenuto lontano dalla vita pubblica. Una cosa che Stefano mi aveva detto più volte è che gli sarebbe piaciuto che la gente lo ricordasse leggendo ad alta voce i suoi racconti. Come alcuni di voi sapranno, Stefano era molto affezionato al reading come forma artistica, lettura ad alta voce – spesso accompagnato da musicisti. Quindi, se volete ricordarlo, vi invito in questi giorni a leggere le opere di Stefano che vi stanno più a cuore a chi vi sta vicino, ad amici, figli, amanti e parenti. Sono sicuro che, da lassù, vedere un esercito di lettori condividere il loro amore per ciò che ha creato gli strapperebbe sicuramente una gran risata. Grazie”.

Chi è Niclas Benni

Niclas Benni è cresciuto lontano dai riflettori, protetto da suo padre che ha sempre cercato di preservarne la privacy. Artista come il suo famosissimo papà, Niclas ha più volte condiviso il palco con Stefano Benni, realizzando degli accompagnamenti musicali. Qualche tempo fa lo scrittore aveva svelato di averlo avuto a 40 anni e di avere con lui un legame unico.

Da tempo lo scrittore si era ritirato a vita privata, proprio a causa della malattia che lo aveva colpito. “La tivù italiana è una festa dell’ignoranza e della superficialità. Ovviamente ci sono canali televisivi e trasmissioni intelligenti, ma mi sono stancato di cercarli – aveva raccontato in una delle ultime interviste rilasciate a Il Giorno -. In fondo i mali di oggi sono quelli di sempre. La differenza è che c’è sempre meno speranza di cambiarli”.

E lui, che era capace di un’ironia fine e unica, aveva aggiunto: “Mi fanno ridere cose diversissime, da Totò a Beckett, per esempio. Oppure rido anche di cose di cui non vorrei ridere, risate amare e risate cattive. E ho imparato anche a ridere di me stesso, dopo tanto tempo”. Concludendo: “Io preferisco gli eroi quotidiani senza armi, quelli che non ripetono ogni giorno sui giornali e quanto sono bravi. E quanto sono eroici”.