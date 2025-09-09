Morto Stefano Benni, i libri che ne hanno fatto un’icona

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Stefano Benni

Stefano Benni non c’è più. Lo scrittore bolognese, autore di pagine di letteratura indimenticabili, si è spento a 78 anni dopo lunga malattia. Non si vedeva da tempo: dopotutto era questa la scelta che aveva fatto per se stesso, per preservare la sua salute e per vivere gli ultimi anni in quella pace che non è mai stata sua. Rimane però un’eredità grandissima e destinata a tutti, fatta di personaggi talvolta bislacchi e incomprensibili, costantemente affaccendati nella riparazione di un mondo rotto che oggi cade letteralmente a pezzi. Di lui, di Stefano, rimane l’amore per la sua terra, quell’Appennino accarezzato dalla foschia, e l’impegno verso la scrittura che era sempre stata molto di più di un lavoro. Il suo nome è legato in maniera indissolubile al teatro, a Dario Fo e Franca Rame, ma anche a quello di Fabrizio De Andrè – amico fraterno – col quale condivideva la passione per la Sardegna.

Dapprima prestato al giornalismo – ha scritto per Il Mondo, Panorama, L’Espresso, Repubblica e per Il Manifesto – ha pubblicato decine di opere appoggiandosi prevalentemente a Feltrinelli. La Compagnia dei Celestini, Margherita Dolcevita, Elianto, Spiriti, Blues in Sedici, Bar Sport, Baol solo per citarne alcuni. E Comici Spaventati Guerrieri, che è diventato pure un brano di Roberto Vecchioni. Uno scrittore fecondo, il Lupo, capace di far sorridere, riflettere, commuovere e qualche volta arrabbiare. Ecco 5 dei suoi libri coi quali vogliamo ricordarlo.

La Compagnia dei Celestini

Tutto prende il via da un’avventura semplice ma irresistibile: tre ragazzi senza famiglia – Lucifero, Alì e Memorino – decidono di fuggire dall’Orfanotrofio dei Celestini. Il loro obiettivo è chiaro e segreto allo stesso tempo: riuscire a partecipare al misterioso e ambitissimo Campionato Mondiale di Pallastrada.

Non appena si accorgono della loro sparizione, Don Biffero e Don Bracco partono subito sulle loro tracce, determinati a riportarli indietro prima che la notizia della fuga diventi di dominio pubblico. Ma non sono gli unici a interessarsi all’impresa dei tre giovani. Due giornalisti intraprendenti, Fimicoli e Rosalino, captano la soffiata e fiutano l’occasione della vita: essere i primi a riprendere con le proprie telecamere l’evento sportivo più segreto di sempre.

Così, tra inseguimenti, colpi di scena e sogni da realizzare, la storia si intreccia con il mistero di un’antica profezia che aleggia come un filo nascosto sullo sfondo, pronta a svelarsi passo dopo passo.

Offerta La Compagnia dei Celestini Uno dei romanzi più rappresentativi della prima produzione di Stefano Benni