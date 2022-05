Nick Cave, chi era il figlio Jethro, morto a 31 anni

Una nuova tragedia ha colpito Nick Cave, il cantante australiano infatti ha annunciato la morte del figlio Jethro a soli 31 anni. È il secondo figlio che perde l’artista, nel 2015 a soli 15 anni era mancato Arthur, in seguito alla caduta da una scogliera a Brighton nel sud dell’Inghilterra.

L’artista ha reso noto il dramma famigliare attraverso un comunicato ufficiale.

Jethro Lazenby, chi era il figlio di Nick Cave

Classe 1991, Jethro Lazenby era uno dei figli di Nick Cave. Nel corso della sua vita ha lavorato nel mondo dello spettacolo sia come modello, che come attore. Più di recente, invece, si era dedicato alla fotografia. Jethro è nato a Melbourne e solamente all’età di otto anni aveva conosciuto il padre, mentre ha vissuto con la mamma la modella Beau Lazenby. Nello stesso periodo Nick Cave era sposato con la prima moglie, Viviane Carneiro, dalla quale – a pochi giorni di distanza dalla nascita di Jethro – ha avuto Luke.

Jethro aveva un’anima artistica: oltre alla carriera nel mondo moda, ha tentato anche la strada della recitazione prendendo parte a due pellicole, di cui l’ultima (My little Princess), datata 2011, e poi di recente la fotografia.

Del rapporto con il figlio e del fatto di averlo incontrato dopo anni, Nick Cave aveva parlato in un’intervista del 2008, riportata da SkyTg24. “È stato un periodo difficile – aveva spiegato il cantante – , ma alla fine è stato fantastico. Con mio eterno rammarico, non ho avuto molti contatti con Jethro nei primi anni, ma ora ho un grande rapporto con lui”.

Gli ultimi anni sono stati complessi per Jethro Lazenby, che proprio pochi giorni prima del decesso era uscito di prigione, dopo che lo scorso aprile era stato condannato in seguito all’aggressione della madre. Sempre per le medesime ragioni aveva passato dei guai con la legge anche nel 2018, in seguito ad aggressioni ai danni dell’allora fidanzata. Inoltre gli era stata diagnosticata la schizofrenia.

Ora l’annuncio del decesso, le cui circostanze non sono state ancora chiarite, arrivato tramite un comunicato ufficiale di Nick Cave: “Con molta tristezza posso confermare che mio figlio, Jethro, è morto. Saremmo grati per il rispetto della privacy in questo momento”.

Un’altra tragedia per il cantante che, nel 2015, ha vissuto la perdita di un altro figlio, Arthur, di soli 15 anni, precipatato da una scogliera a Brighton.

Jethro Lazenby, il post della moglie di Nick Cave

La scomparsa di Jethro Lazenby è un dolore enorme per la famiglia, se il cantante ha chiesto il rispetto della privacy in un momento così delicato, la moglie ha condiviso un omaggio sul suo account Instagram. Si tratta di un’immagine del figlio di Nick Cave, con la scritta: “Darling Jethro”, ovvero “Jethro tesoro”. Un tributo che arriva dal cuore e che non ha bisogno di altre parole. Ma sono stati tanti in queste ore a voler esprimere vicinanza alla famiglia di Jethro Lazenby, colpita da una nuova tragedia.

Il cantante ha altri due figli, Luke nato dalle prime nozze, quelle con Viviane Carneiro (il matrimonio si è concluso nel 1996). Ed Earl, (gemello di Arthur) di 21 anni, figlio avuto dal matrimonio con Susie Bick.