Fonte: IPA Nelly Furtado

Nelly Furtado è arrivata all’apice del successo in un tempo in cui alle attrici taglia 42 veniva assegnato il ruolo dell’amica cicciottella. Erano gli Anni ‘2000 e il modello di bellezza era quello delle top model minorenni a dieta forzata di sigarette. Un tempo in cui la magrezza (meglio se estrema) era tutto. Oggi è diverso? Non proprio. La corsa alle ossa sporgenti è stata sostituita da quella alla pelle di vetro, ai capelli di seta e a una faccia che sia come quella regalata dai filtri di Instagram.

In questo marasma che tutte mette alla prova, la Furtado è riuscita a non perdere di vista ciò che conta davvero. Degli ideali se ne fregava ieri e continua a fregarsene oggi. Non cede ai ritocchi, non ha alcuna intenzione di mettersi a dieta e, soprattutto, non ha alcuna voglia di giustificarsi solo perché umanamente imperfetta.

Il messaggio di Nelly Furtado

“Che sia un 2025 body neutral”: è questo l’augurio che la cantante Nelly Furtado ha scelto di rivolgere ai propri fan. L’artista – tornata sulle scene dopo sette lunghi anni di assenza – ha confidato con un post su Instagram di “aver sperimentato la pressione estetica del mio lavoro in un modo tutto nuovo, mentre simultaneamente ho raggiunto nuovi livelli di amor proprio e di sicurezza in me stessa”.

Tornata sui palchi di tutto il mondo per presentare il nuovo album 7, Nelly ha rivelato un corpo più formoso di quello con cui l’avevamo conosciuta un ventennio fa. E le sue immagini del “prima e dopo” sono state utilizzate in modo truffaldino da chi cerca di estorcere denaro promettendo miracolosi prodotti dimagranti. Contro questi “ciarlatani” spiega lei stessa, Furtado ha “mosso azioni legali”.

La cantante ribadisce di non essersi sottoposta a “nessun trattamento o intervento al viso né al corpo” e di non aver effettuato “nessuna iniezione o filler di alcun tipo”. Per apparire al meglio durante concerti e red carpet, preferisce affidarsi a metodi meno invasivi, e ai follower rivela i proprio segreti di bellezza: “A volte il mio make up artist utilizza il face tape per sollevarmi lo sguardo. A volte il mio stylist utilizza il body tape per ottenere una certa silhouette”. Nelly ricorda che non c’è bisogno di ricorrere alla chirurgia, “il trucco può fare magie! Così come delle grandi sopracciglia! Così come una bella acconciatura e della giusta biancheria!”.

Il movimento della Body Neutrality

A corredo del coraggioso messaggio, Nelly Furtado posta un paio di foto che la ritraggono in bikini di fronte allo specchio. Foto tutte al naturale: “Non sono truccata e non ho usato nessun filtro. Ho le vene varicose che mi ricordano di mia madre e delle mie zie e della mia vita ed è per questo che non me ne libero”. Si mostra senza paura sperando che tutti siano egualmente in grado di “esprimere sé stessi, celebrare la propria individualità e comprendere che è perfettamente ok essere ok con quel che si vede allo specchio, ed è ok anche volere qualcosa di diverso”.

Non auspica alla body positivy Nelly, a quel movimento cioè che spinge ad amare il proprio corpo qualsiasi sia la sua forma ma che, infine, continua a porre i riflettori proprio sul corpo. La Body Neutrality di cui parla la cantante, al contrario, smette di porre il corpo al centro e invita a considerare il proprio aspetto niente più di una delle migliaia di caratteristiche che, nel complesso, formano un individuo.