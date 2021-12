Natasha Stefanenko e le sue vacanze da sogno: più bella che mai

Per lei il tempo non sembra passare: Natasha Stefanenko è più bella che mai. Complice sicuramente l’aria del Brasile, dove è in vacanza in compagnia del marito Luca e della figlia – affascinante come lei – Sasha. L’ex modella russa, ormai da tantissimi anni italiana d’adozione, sta trascorrendo giornate spensierate e piene di relax in occasione delle festività natalizie, approdando “in Paradiso”, come lei stessa ha scritto sulla propria pagina Instagram a corredo di una delle tante foto pubblicate negli ultimi giorni.

Natasha Stefanenko, le sue vacanze da sogno in Brasile

Natasha Stefanenko sta trascorrendo giornate meravigliose in compagnia del marito Luca e della figlia Sasha in Brasile, non solo per festeggiare il Natale e il Capodanno in terra straniera, ma anche per celebrare un bellissimo traguardo, i 26 anni di matrimonio.

Un traguardo non da poco, in un mondo, quello dello spettacolo, fatto di crisi all’ordine del giorno, rotture e chiusure non sempre affrontate nel modo più elegante. Sempre molto riservati e lontani dai riflettori, la Stefanenko e Sabbioni sono riusciti a vivere il loro amore sempre in maniera autentica, superando senza finire sulle pagine di cronaca rosa le piccole e fisiologiche crisi di coppia.

Natasha sta condividendo con i suoi follower scatti pieni di amore, tenerezza, romanticismo, concedendosi anche qualche selfie di famiglia, molto apprezzati dagli utenti di Instagram. E c’è qualcuno che non può fare a meno di notare l’evidente bellezza della showgirl, commentando: “Cosa fai per mantenerti? Sei sempre uguale!”.

Natasha Stefanenko, il segreto dell’amore con Luca

Ventisei anni d’amore uniscono Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni: i due si sono sposati nel 1995, e da allora non si sono più lasciati. Tra le coppie più apprezzate dal mondo dello spettacolo, dopo cinque anni dal loro sì è nata Sasha, oggi una splendida ventenne, bella proprio come mamma Natasha.

Il segreto del loro amore è sempre stato chiaro: tanta complicità, intesa e soprattutto voglia di ridere insieme. Lo hanno dimostrato in un’intervista nel salotto di Caterina Balivo, nel programma Vieni da me: “Sarò la tua badante russa – aveva detto lei a Sabbioni scherzando – Cosa vuoi di più?”.

Natasha ha anche uno splendido rapporto con Sasha: le due sono legate anche dalla passione per la moda. Alle telecamere di Vieni da me, la showgirl russa aveva affermato: “Mi piace coinvolgere Sasha in quello che faccio.”