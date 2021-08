Myriam Catania e Quentin: la prima foto insieme su Instagram dopo la rottura

editato in: da

Un dolcissimo ritratto di famiglia quello che mostra Myriam Catania e Quentin Kammermann sorridenti insieme al loro piccolo Jacques, dopo la rottura annunciata lo scorso luglio.

A pubblicare su Instagram il tenero scatto è stata Simona Izzo, zia dell’attrice, che ha voluto immortalare un momento di armonia familiare durante queste vacanze estive. “La moltiplicazione dell’amore: Myriam, Quentin e Jacques: gli stessi occhi, lo stesso sguardo di una grande e non replicabile bellezza”, ha scritto la Izzo a corredo della foto.

Non stupisce che sia stata proprio Simona a condividere il ritratto della nipote: del resto le Izzo non hanno mai nascosto il loro legame viscerale e hanno sempre messo la famiglia al primo posto. Così come stanno facendo Myriam e l’ex compagno Quentin, che hanno deciso di mettere al vertice delle priorità il loro bambino, anche dopo la rottura annunciata lo scorso luglio.

Era stato il pubblicitario francese a dare notizia della fine della loro bellissima storia d’amore attraverso una stories condivisa sul proprio account Instagram. I due si erano conosciuti nel 2016 a Ibiza, quando Myriam aveva chiuso il matrimonio – decennale – con Luca Argentero: con Quentin era stato un vero e proprio colpo di fulmine. Infatti, a 14 mesi da quell’incontro, nel maggio 2017, i due hanno allargato la famiglia con l’arrivo di Jacques.

Ma si sa, anche le storie più belle possono finire, e così a cinque anni dal loro primo incontro i due si sono lasciati, dopo che si erano fatte sempre più insistenti le voci di una presunta crisi di coppia dopo la partecipazione dell’attrice all’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Poi, a pochi mesi dall’uscita della Catania dal bunker di Cinecittà, è arrivata la notizia della fine della loro love story: “Dopo averci riflettuto tanto e aver fatto tanti tentativi di lavorare sul nostro rapporto, io e Myriam abbiamo capito che non possiamo più crescere come una coppia”, aveva scritto il pubblicitario francese su Instagram. E aveva aggiunto: “La vita ha benedetto il nostro amore con il più incredibile dei bambini e ci sentiamo onorati e spinti a sostenerlo nel manifestare i suoi sogni insieme come una famiglia“.

Non sappiamo se tra Myriam e Quentin col tempo si riaccenderà la fiamma dell’amore, ma una cosa è certa: i due stanno dimostrando di andare oltre ogni rancore perché il bene di Jacques viene prima di tutto il resto.