È morto Renato Balestra, l’addio delle figlie Fabiana e Federica

Fonte: IPA Renato Balestra

Tragica notizia nel mondo della moda. Nella serata di sabato 26 novembre è morto il celebre stilista Renato Balestra. L’amatissimo artista, volto ben noto tanto delle passerelle quanto dei salotti televisivi, si è spento alla veneranda età di 98 anni.

La famiglia chiede che venga rispettata la privacy in un momento così delicato. Ad annunciarne il decesso sono state le amatissime figlie Fabiana e Federica Balestra, che hanno affidato ad Ansa il comunicato. Già fissati i funerali del compianto stilista, che si svolgeranno a Roma, nella Chiesa di Santa Maria del Popolo, martedì 29 novembre.

Chi era Renato Balestra

Nato il 3 maggio 1924, Renato Balestra era uno degli stilisti più apprezzati e celebri, tanto del panorama italiano quanto di quello internazionale. La moda non ha sempre rappresentato il suo mondo lavorativo. Da giovane aveva infatti scelto di seguire le orme di suo padre, studiando ingegneria. Si è cimentato nel settore che lo ha poi reso una leggenda per scommessa. Il gioco tra amici lo portò a disegnare un modello. Il risultato fu però così apprezzato da cambiare, di fatto, il corso della sua vita. Aveva un talento che non poteva sprecare.

Scelse di trasferirsi da Milano a Roma, aprendo la sede della Casa Balestra in via Sistina. Qui hanno preso forma numerose celebri creazioni. Col tempo la sua fama è cresciuta a dismisura, aprendogli le porte del jet-set internazionale e, al tempo stesso, del panorama televisivo. Svariati i premi accumulati in carriera, come quello di Professore Onorario della Beijing Fashion Academy, ricevuto a Pechino. Nel 2015, invece, ha ottenuto a Londra il premio dell’Asian Couture Federation, in quanto International Couturier Extraordinaire. Sono però soltanto due dei titoli che ha potuto vantare in vita.

Chi è Sofia Bertolli Balestra, ereditiera del marchio

L’annuncio della morte di Renato Balestra è stato dato all’Ansa dalle figlie Fabiana e Federica. Le donne hanno svelato come il marchio storico passerà sotto la loro gestione ufficiale, così come quella dell’amata nipote Sofia. Quest’ultima rappresenta il ponte con il futuro della moda per il celebre brand. Il suo nome completo è Sofia Bertolli Balestra, ha 34 anni ed è mamma di due bambini. Porta sulle spalle il peso della terza generazione della Maison romana, che è rimasta a forte gestione familiare, a differenza di altri brand di gran prestigio. Il suo stile prevede la presentazione di collezioni contemporanee e audaci, ideate per donne forti e coraggiose.

Queste le sue parole ad AGI a inizio 2022 in merito alla reazione di Renato Balestra: “È stato contento nel vedere come siamo riuscite a portare grande qualità nel prêt-à-porter, che ha sempre identificato con l’alta moda”. Nei prossimi anni ci sarà senza dubbio un netto rinnovamento della casa di moda, il che passerà anche dalla rete di distribuzione, affidata allo showroom Livia Gregoretti, con sede a Milano. Proprio qui è stata presentata la nuova collezione a febbraio 2022. La produzione dovrebbe invece restare dislocata tra Lazio e Umbria.

“Saremo nei negozi monomarca di tutta Italia. – ha dichiarato Sofia – Puntiamo all’Europa, per poi raggiungere in un secondo step l’America”. Ciò non vuol dire rinunciare all’alta moda. Quella ci sarà, anche se magari non da subito, ha sottolineato.