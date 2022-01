Monica Bertini, chi è e dove lavora

Bellissima ma soprattutto talentuosa, Monica Bertini è uno dei volti più rappresentativi del giornalismo sportivo italiano, ed è diventata col passare degli anni un vero e proprio simbolo di Mediaset. Durante la sua carriera ha lavorato per Sportitalia, Sky Sport, fino ad arrivare a Pressing, senza dubbio uno dei programmi sportivi più celebri e amati del panorama televisivo italiano.

Monica Bertini, la carriera nel mondo del giornalismo

Monica Bertini è nata il 14 maggio 1983, a Parma, e si è diplomata al liceo scientifico. Si è trasferita poi a Milano per iscriversi alla facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo all’Università IULM.

La giornalista sportiva ha dichiarato più di una volta che il calcio è sempre stata una sua grandissima passione, sin dalla tenera età. Una passione che oggi è diventata il suo lavoro, tanto da farla diventare uno dei volti più amati e rappresentativi del giornalismo sportivo italiano.

Per la Bertini la carriera nel mondo del giornalismo è iniziata con la classica gavetta: dopo qualche esperienza lavorativa in alcune emittenti locali, tra radio e Tv Parma. Nel 2013 la giornalista è approdata a Sportitalia, conducendo alcuni programmi di attualità e di calciomercato, il telegiornale Sportitalia24, e le trasmissioni dedicate al campionato di Serie B.

La svolta della sua carriera avviene a Sky, nel 2014, dove diventa una delle conduttrici del telegiornale di Sky Sport24. L’avventura nella rete, che dura due anni, le apre le porte per altre esperienze lavorative: la sua carriera infatti fa un balzo in avanti a Mediaset, dove si divide tra Premium Sport e Italia 1. Dal 2016 è al timone di tantissimi programmi sul calcio italiano, europeo e internazionale, seguendo da vicino i Mondiali di calcio del 2018.

Nel 2016 Monica Bertini è anche diventata una giornalista professionista, e gli anni di esperienza l’hanno resa una dei volti più noti all’interno del panorama giornalistico sportivo. Oggi lavora principalmente per Italia 1 e Premium Sport, come conduttrice, autrice e opinionista, e conduce Pressing al fianco di Massimo Callegari.

Monica Bertini, la vita privata

Monica Bertini ha sposato Giovanni La Camera, ex calciatore di serie B nel ruolo di centrocampista. Il loro matrimonio è stato duraturo, ma per loro non c’è stato un lieto fine: la coppia infatti si è separata nel 2013. “È durata dieci anni, non due, come ho letto su qualche giornale. Ho dei bei ricordi, è finita perché ci siamo scoperti essere come fratelli piuttosto che altro. Sono ancora molto legata a lui”.

Oggi la giornalista condivide pochissime informazioni sulla sua vita privata. Per il momento, tuttavia, sembra essere ancora single e pare che voglia focalizzarsi esclusivamente sulla sua carriera: “Non ho modelli di riferimento, ma penso che Ilaria D’Amico abbia aperto una strada nella professione giornalistica. Il racconto sportivo, come lo intendiamo oggi, si è evoluto grazie a persone come lei”.