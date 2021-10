Ilaria D’Amico, il ricordo angoscioso che riaffiora dal passato

Ilaria D’Amico, non ha mai avuto timore di lavorare in un ambiente prettamente maschile, come quello calcistico. Con forza di volontà, determinazione, carattere e voglia di raggiungere i suoi obiettivi, è riuscita a costruire un’importante carriera. Sulla sua strada, però, non sono mancati momenti che l’hanno messa in grande difficoltà. A svelarne uno che l’ha turbata in particolar modo, proprio lei.

Ilaria D’Amico, le avances non gradite

Ha una solida carriera alle spalle, Ilaria D’Amico, e un futuro televisivo tutto da scoprire. La conduttrice e giornalista, però, ha svelato di aver vissuto anche momenti difficili da affrontare sul posto di lavoro durante i primi anni nel mondo dello spettacolo.

Lo ha fatto parlando ai microfoni de I Lunatici, programma radiofonico di Rai Radio 2, in cui ha svelato di aver subito, quando era giovanissima, delle avances indesiderate da parte di un suo superiore, un ex direttore del quale non ha rivelato il nome.

Mi chiamò nella sua stanza il direttore e lo trovai con della musica romantica, poi iniziammo a parlare e lui iniziò a farmi dei massaggi sul collo. Era un segnale inequivocabile.

La D’Amico, pur trovandosi in una situazione scomoda, ha avuto la forza di bloccare tutto e uscirne in maniera diplomatica, senza avere ripercussioni. Il ricordo, però, resta forte.

Una sensazione molto molto spiacevole – ha dichiarato – che non dimentico. Mia madre mi ha sempre insegnato a farmi rispettare, rispettando prima di tutto me stessa

Proprio in memoria di quanto è successo, del senso di imbarazzo provato e con la consapevolezza che non sempre è facile trovare delle vie d’uscita civili, la D’Amico ha sottolineato l’importanza di fornire a tutte le donne strumenti per tutelarsi.

Ilaria D’Amico, la serenità al fianco di Buffon

Dopo una carriera in televisione, che ha subito un rallentamento per motivi personali, Ilaria D’Amico vive una vita serena e colma d’amore al fianco di Gianluigi Buffon. Parlando di lui, la conduttrice ha affermato che ogni anno lui le promette che smetterà di lavorare, di concedersi lunghe vacanze e momenti di pura spensieratezza, ma che ogni volta, poi, cambia idea.

Lui è una fucina di talento e motivazioni, è un trascinatore vero, di se stesso e dei suoi compagni. È un generoso, si sporca le mani nello spogliatoio, ha una parte umana meravigliosa.

Nonostante le promesse non ancora mantenute, per Buffon la D’Amico non prova solo un profondo amore, che ha superato grandi ostacoli, ma anche una grande stima. Ed è questo il segreto della loro relazione.