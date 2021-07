Giorgia Rossi prende le distanze da Diletta Leotta: “Non siamo paragonabili”

editato in: da

Giorgia Rossi, tra tv e Instagram

Giorgia Rossi è il nuovo volto di Dazn: la biondissima e talentuosa giornalista infatti a breve “traslocherà” alla piattaforma di streaming dedicata allo sport, dopo 8 anni di carriera a Mediaset. Quella della Rossi è stata una lunga gavetta nella rete del Biscione, tanto da diventare un volto noto dei palinsesti sportivi.

Prima di Mediaset, la Rossi ha lavorato a Sky, poi a è approdata su Rai Sport, e in seguito si è fatta notare nei panni di inviata speciale per Tiki Taka, noto programma Mediaset in onda su Italia 1.

Impossibile per molti non pensare a un confronto diretto con Diletta Leotta, ormai punto di riferimento per appassionati di calcio (e non solo). Eppure Giorgia Rossi non sembra avere intenzione di mettere in primo piano antagonismi e contrasti: “Quando mi hanno contattato, non ho pensato a Diletta. Ci dipingono come rivali, ma non siamo paragonabili: io ho un approccio giornalistico, lei ha fatto una carriera diversa”.

Lo ha raccontato in una lunga intervista al settimanale Oggi, durante la quale ha sottolineato i loro ruoli diversi, così come la loro formazione professionale: “Lei è una conduttrice, un personaggio pubblico che ha fatto cose che piacerebbero anche a me, tipo Sanremo, e con tante qualità che apprezzo molto”. La Rossi insomma ha voluto prendere le distanze dalla collega, che a breve andrà ad affiancare nel palinsesto della piattaforma streaming.

Non è la prima volta che Giorgia parla della Leotta: ospite di Tiki Taka, qualche tempo fa aveva detto la sua sul paragone tra di loro: “Cosa unisce me e Diletta Leotta? Il capello? – aveva detto scherzando -. Non mi dà fastidio ma non sono tanti a paragonarmi con Diletta. Alla fine siamo due personaggi, persone, completamente differenti”.

E anche sul fronte sentimentale, la giornalista non ha perso l’occasione di sottolineare le differenze con la collega conduttrice. Giorgia Rossi infatti è legata sentimentalmente al collega di Mediaset Alessio Conti da ben sette anni. La loro relazione è sicuramente più duratura rispetto a quella che lega la Leotta all’attore Can Yaman, con cui a breve dovrebbe convolare a nozze.

“Il matrimonio è nei nostri programmi – ha confessato la giornalista sportiva -. Ci sposeremo in un posto esotico, senza avvisare quasi nessuno”. Per i figli invece c’è ancora tempo, perché al momento la priorità è il lavoro: “Alessio mi ripete ‘Ho 45 anni, poi non avrò più energie’. Diciamo così: arriverà prima dei suoi 50”.