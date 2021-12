Mistero Can Yaman: “Irreperibile da giorni, ha lasciato casa a Roma”

È mistero su Can Yaman che, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe reso irreperibile ormai da giorni. Il divo turco avrebbe abbandonato la sua casa di Roma e non sarebbe più “raggiungibile”. Il motivo? Can non sopporterebbe più la pressione mediatica e le attenzioni, spesso troppo forti, delle fan.

Il mistero di Can Yaman

Secondo Alessandro Rosica, l’attore di Daydreamer – Le ali del sogno, avrebbe lasciato la sua casa nella Capitale e sarebbe diventato “irreperibile”. In tanti infatti sanno dove abita Yaman: uno splendido appartamento con vista sul Colosseo. Questo avrebbe causato non pochi problemi al divo turco che sarebbe costantemente assediato dalle fan. In cerca di un po’ di pace, Can sarebbe fuggito, e starebbe cercando una nuova casa in una zona segreta e maggiormente nascosta. L’obiettivo? Trovare la privacy che cerca da tempo.

L’addio fra Can Yaman e Diletta Leotta

Il nervosismo dell’attore turco d’altronde è più che comprensibile. Can esce da un periodo complicato della sua vita sentimentale, segnato dall’addio a Diletta Leotta. I due, che erano pronti alle nozze, si erano bruscamente lasciati qualche mese fa dopo una love story travolgente. “Con Can è stata una storia bellissima, un sogno, una favola, un colpo di fulmine – aveva spiegato lei a Verissimo, parlando dell’addio -. Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono amati, che hanno cercato di vivere questa passione enorme. La proposta di matrimonio c’è stata dopo pochissimo, dopo un mese che ci conoscevamo, forse le cose sono andate troppo veloci”.

La storia d’amore segreta di Can Yaman con Demet Ozdemir

Nel frattempo si continua a parlare della storia segreta di Can Yaman con la collega Demet Ozdemir. Secondo alcune indiscrezioni i due sarebbero stati legati per diverso tempo, lontano dai riflettori, mentre lavoravano sul set di Daydreamer – le ali del sogno. “Demet è un’amica. Non ci sentiamo molto, ma ci vogliamo bene”, aveva confidato lui tempo fa, ma fra gli attori ci sarebbe stata molto di più di una semplice amicizia.

Can Yaman di nuovo single

Oggi Can è di nuovo single e non sarebbe in cerca dell’amore. Il divo turco avrebbe deciso di dedicarsi totalmente alla carriera, lasciando da parte il sogno di trovare la donna giusta.