Miriam Leone, dopo le nozze cambia look: bionda è meravigliosa

Miriam Leone, prima uscita dopo le nozze. Lei nasconde la fede

Miriam Leone ha incantato tutti col suo abito da sposa, ma dopo le nozze ha deciso di cambiare look tornando a un colore che l’aveva già conquistata: si tratta del biondo, mostrato orgogliosamente anche sul suo profilo Instagram.

“Oops, I did it again…”, ha scritto la bellissima attrice, sfoggiando la sua nuova capigliatura: la Leone ha salutato la chioma rossa con cui ha pronunciato il fatidico “sì”, per dare il benvenuto a un long bob dai toni accesi. Un vero e proprio “colpo di testa” che è piaciuto tantissimo ai molti dei suoi follower.

Un biondo non certo platino, ma caldo e sui toni del pesca per l’attrice e modella siciliana, che ha un incarnato chiaro e roseo e iridi verdi, valorizzati dai riflessi avvolgenti e dorati.

In passato aveva adottato già adottato la stessa tonalità per esigenze di copione (durante le riprese del Diabolik dei Manetti Bros. in cui interpretava Eva Kant) per poi tornare di nuovo al rosso, il colore con cui il pubblico l’ha sempre conosciuta e amata.

Miriam Leone e l’autoironia

Il long bob biondo non è piaciuto a tutti i fan dell’attrice, che aveva già previsto la reazione del suo pubblico, tanto da inserire a corredo degli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram un autoironico #tornarossa.

Non è dato sapere se questo nuovo look della Leone sia dettato da nuove esigenze di copione, ma da un altro degli hashtag utilizzati potrebbe esserci qualche nuovo progetto all’orizzonte: #peroranonposso ha scritto nel post, facendo intendere che il suo rosso – almeno per il momento – dovrà attendere in vista di altri impegni lavorativi.

Nel frattempo l’attrice ha approfittato della presentazione del film Marylin ha occhi neri, in uscita il 14 ottobre al fianco di Stefano Accorsi, per sfoggiare la sua chioma rinnovata.

Miriam Leone, il matrimonio da favola

Miriam Leone è convolata a nozze solo qualche settimana fa con l’imprenditore Paolo Carullo: l’attrice, che ha mantenuto un riserbo assoluto fino all’ultimo momento, dopo il fatidico sì ha deciso di condividere con i suoi follower i momenti più belli del suo gran giorno e l’abito da sogno indossato per la cerimonia, firmato da Dior.