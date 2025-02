Fonte: IPA Milo Ventimiglia

Il 2025 è per Milo Ventimiglia è già l’anno del più grande dolore e della gioia più grande. L’attore di Una Mamma per Amica e la moglie Jarah Mariano hanno annunciato la nascita della loro prima figlia, arrivata al mondo a poche settimane di distanza dall’incendio che ha distrutto la loro casa di Los Angeles.

Milo Ventimiglia e Jarah Mariano sono genitori

È stato il sogno di ogni adolescente cresciuta negli Anni ’90. Il misterioso e affascinante volto di serie cult come Sabrina vita da strega, Una Mamma per Amica e This is us. Oggi Milo Ventimiglia è cresciuto, si è fatto uomo adulto ed è anche diventato padre. L’attore 48enne e la moglie, la modella Jarah Mariano, hanno dato il benvenuto al mondo alla loro prima figlia, la piccola Ke’ala Coral.

A dare la notizia è stata la mamma, con una tenerissima foto postata sul suo profilo Instagram. Lo scatto casalingo svela i paffuti piedini della neonata, accanto alle mani di mamma e papà e alla zampa del cucciolo di famiglia. “Benvenuta Ke’ala Coral” ha scritto Jarah, rivelando la data di nascita della bimba, giovedì 23 gennaio 2025. Si tratta dunque di una nata sotto il segno dell’Acquario, uno spirito libero in erba.

Nessun commento, invece, da parte di Milo Ventimiglia. Anche in questo caso, l’attore rivela il suo grande riserbo. Nonostante le famose storie d’amore che lo hanno visto protagonista (è stato assieme a Alexis Bledel, Rory in Una Mamma per Amica, e alla star delle soap opera Hayden Panettiere), l’attore ha sempre tenuto in gran segreto la sua vita privata. Top secret è stato anche il matrimonio con Jarah Mariano, venuto alla luce solo parecchi mesi dopo le celebrazioni. Milo e la modella hawaiiana fanno coppia fissa da parecchi anni e nel 2023 si sono detti il fatidico sì.

La casa distrutta negli incendi di Los Angeles

L’arrivo di Ke’ala Coral porta una ventata di gioia in un momento molto difficile per la coppia. Così come numerose altre celebrità, anche Milo Ventimiglia e la moglie hanno perso la loro casa a causa degli incendi che hanno devastato la città di Los Angeles. “Il 7 gennaio, la mia famiglia e io abbiamo dovuto evacuare a causa dell’incendio di Palisades. Abbiamo perso la casa in cui vivevamo e tutto ciò che possedevamo, oltre alla casa in costruzione in cui stavamo per trasferirci” ha spiegato Jarah, che in quel momento si trovava alla 38esima settimana di gravidanza.

La modella ha ringraziato “tutti gli eroi che combattono gli incendi e si prendono cura di chi ne subisce le conseguenze, anche nel tempo a venire”. Parla di un “lungo processo di ricostruzione e di elaborazione del lutto” ma rassicura anche: “La mia famiglia e io siamo insieme, felici, in salute e al sicuro: è davvero l’unica cosa che conta”. Milo Ventimiglia aveva parlato degli incendi alla CBS: “Ti ritrovi a pensare a tutti i ricordi legati a ogni angolo della casa, e poi guardi le case dei tuoi vicini, tutto ciò che ti circonda, e il tuo cuore si spezza”.