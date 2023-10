L'attore Milo Ventimiglia, che abbiamo amato in "Una mamma per amica" e "This is us", ha sposato in gran segreto la modella Jarah Mariano

Fonte: IPA Milo Ventimiglia ha sposato Jarah Mariano

Milo Ventimiglia si è sposato in gran segreto con una delle donne più belle del mondo. Sono lontani i tempi in cui le ragazzine perdevano la testa per il giovane scapestrato protagonista di Una mamma per amica. Oggi Milo ha 46 anni, è un attore affermato con alle spalle tante esperienze di pregio – in ultimo la serie This is us – e, sempre molto riservato sulla sua vita privata, ha finalmente coronato il suo sogno d’amore con la modella Jarah Mariano.

Milo Ventimiglia, le nozze segrete con la modella Jarah Mariano

A confermare tutto è stata una fonte (ovviamente anonima) a People, lo scorso 30 ottobre, dopo lo scoop lanciato da Us Weekly. Milo Ventimiglia, attore tra i più apprezzati della sua generazione, ha sposato in gran segreto la modella Jarah Mariano con una cerimonia privata, a cui sono stati invitati soltanto pochissimi amici e parenti.

La cosa che sbalordisce è che la cerimonia in questione, sempre secondo Us Weekly, si sarebbe celebrata all’inizio di quest’anno e non da poco, come verrebbe logico pensare. Milo Ventimiglia in questo ha le idee molto chiare: vada per i red carpet e gli eventi che hanno a che fare con il proprio lavoro, ma la vita sentimentale è una faccenda privata e tale deve restare, a ogni costo.

La relazione tra i due non è mai stata effettivamente confermata dai diretti interessati e le uniche prove a disposizione sono stati degli scatti rubati durante una vacanza di coppia. Nel 2017 l’attore aveva spiegato a People il motivo per cui preferisce nascondere i dettagli della sua vita privata: “Cerco di minimizzare me stesso, in modo che le persone possano vedere il personaggio e immergersi davvero nel mio lavoro. Cerco di rimanere il più anonimo e invisibile possibile, in modo da non togliere nulla all’esperienza dei personaggi che interpreto. Non so quanto sia interessante la mia vita più di quella di chiunque altro”.

“Se quella vita personale inizia a superare il lavoro, allora il tuo lavoro ne risente – aveva aggiunto poi in un’altra intervista -. Ho una vita, ma nessuno deve saperlo perché sono uguale a chiunque altro”.

Chi è Jarah Mariano, la bellissima moglie di Milo Ventimiglia

Durante un episodio di Watch What Happens Live With Andy Cohen nel febbraio 2023, Milo Ventimiglia si era lasciato andare a una confessione rispetto alla sua “donna ideale”, affermando che “onestà, autenticità e intelletto” sono per lui delle priorità. Aveva anche ammesso di essere un uomo molto romantico e amante delle coccole. Pare proprio che la bellissima Jarah Mariano sia riuscita a far breccia nel suo cuore da “orsacchiotto”.

Classe 1984, Jarah è ha vissuto sin da piccola alle Hawaii, per poi trasferirsi in California. “Mi viene sempre chiesto ‘da dove vieni?’ o ‘cosa sei?’ – ha raccontato in un’intervista -. Spiego che sono nata alle Hawaii, ma sono anche cresciuta in California. Mia madre è di origine coreana, ma è nata e cresciuta alle Hawaii. Anche mio padre è delle Hawaii, sua madre è nativa hawaiana e non sappiamo chi sia suo padre. È stato adottato dalla famiglia Mariano, da cui deriva il mio cognome”.

Da adolescente la bella Jarah si è trasferita a New York, dove ha studiato alla Pace University laureandosi e specializzandosi in comunicazione e media. La Grande Mela è stata, però, anche il punto di partenza per la sua carriera da modella: ha posato e sfilato per Abercrombie e Victoria’s Secret, ha avuto una copertina su Sports Illustrated. In ultimo ha anche investito in un marchio di profumi, i cui proventi sono interamente devoluti per beneficenza.