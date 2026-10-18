Miley Cyrus, lo struggente omaggio a Dolly Parton in concerto: “Io e lei siamo eterne”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Miley Cyrus piange per Dolly Parton

La morte di Dolly Parton ha segnato profondamente Miley Cyrus, legatissima sin da piccola all’iconica artista country. Nel corso di un recente concerto, la popstar ha voluto omaggiare la defunta madrina con uno dei suoi brani più celebri, Jolene. Sopraffatta dall’emozione, Miley non è riuscita a trattenere le lacrime, definendo il suo legame con Dolly “eterno”.

Miley Cyrus, l’omaggio a Dolly Parton

Miley Cyrus è tra le artiste più apprezzate della sua generazione e non ha mai nascosto il suo debito artistico nei confronti di Dolly Parton. L’interprete di I Will Always Love You è stata anche madrina della popstar, ricoprendo per lei il duplice ruolo di punto di riferimento professionale e affettivo. Per questo motivo, quando lo scorso 25 agosto Parton è scomparsa a causa di un brutto male, Miley si è trovata a fare i conti con un dolore inenarrabile.

Il ricordo di Dolly è comunque sempre con lei, come dimostra il recente omaggio durante un concerto all’Hollywood Bowl di Los Angeles. Dal palco, Miley ha voluto deliziare il pubblico con Jolene, uno dei brani più famosi dell’icona del country. Prima, però, ha condiviso alcuni ricordi di quel legame speciale: “Io e Dolly siamo eterne. Niente in questa vita potrà mai separarci”, ha spiegato cercando di trattenere le lacrime. “La rivedrò e non vedo l’ora, perché mi manca tantissimo”, ha proseguito.

Prima di iniziare la performance, Cyrus ha anche celebrato l’eredità culturale della sua defunta madrina: “Alcune delle più grandi canzoni che abbiamo oggi sono state scritte, prodotte e interpretate dalla mia zia Dolly, e questa è una di quelle”. La popstar ha quindi regalato agli spettatori una bellissima cover di Jolene, brano che aveva interpretato anche in passato in duetto con Parton. “È proprio qui, accanto a me, ogni giorno. Sempre, molto più di quanto potesse esserci quando era ancora qui. La sento, oggi più che mai”, ha concluso la cantante, commossa.

Il legame speciale tra Miley Cyrus e Dolly Parton

Dolly Parton era la madrina di Miley Cyrus. Legata da una profonda amicizia a Billy Ray Cyrus, aveva accettato di buon grado la richiesta di ricoprire questo ruolo alla nascita della figlia del collega. Una scelta che si è rivelata particolarmente significativa, visto che Miley ha seguito con successo le sue orme, guardando a Dolly come a un punto di riferimento professionale e personale. Il legame tra le due era così profondo che Parton partecipò anche alla serie Hannah Montana nei panni della zia Dolly.

Non sorprende, quindi, che la scomparsa dell’adorata madrina abbia profondamente turbato Miley. La scorsa estate, poche ore dopo la notizia della morte della cantante, Cyrus aveva condiviso un post sui social per salutarla: “Il dolore per la perdita di zia Dolly va oltre ciò che mi sembra giusto condividere. I nostri momenti più sacri erano privati e tali resteranno, dietro le quinte, al di là del glamour e nel profondo dei nostri cuori”, aveva scritto.

Parole colme di tristezza che la 33enne è riuscita a trasformare anche in un intenso omaggio musicale.