Miley Cyrus fa i complimenti a Chiara Ludovica Giorgi, la sua canzone a X Factor la conquista

Chiara Ludovica Giorgi ha scelto Karen Don't Be Sad per i Bootcamp, e la popstar ha condiviso sui social l'esibizione: "Adoro questa cover"

IPA Miley Cyrus

Durante i secondi Bootcamp di X Factor, Chiara Ludovica Giorgi, in arte Clode, si è esibita al piano con una cover intensa di Karen Don’t Be Sad di Miley Cyrus. Una performance che, nonostante qualche imprecisione iniziale, ha convinto all’unanimità Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Jake La Furia e Irama. I quattro giudici hanno girato le quattro carte verdi, spedendola direttamente alle Last Call, ma non sono stati gli unici ad approvare l’esibizione. Direttamente dagli Usa anche Miley Cyrus ha dato la sua benedizione alla cantante, condividendo sui social il momento andato in onda in tv.

Il messaggio di Miley Cyrus per Chiara Ludovica Giorgi

“Adoro questa cover di Karen Don’t Be Sad di Clode a X Factor Italia” ha scritto a sorpresa Miley Cyrus su Instagram. La pop star americana ha affiancato due video: il primo in cui è lei al microfono a esibirsi nella ballad, con un arrangiamento delicato e sognante. Subito dopo l’esibizione dalla X Factor Arena di Chiara Ludovica Giorgi, intensa e piena di sentimento.

“Grazie Miley per questa fantastica canzone, è stato un onore cantarla”, ha risposto la giovane interprete. Chissà che effetto deve averle fatto ricevere complimenti così importanti.

Il percorso di Chiara Ludovica Giorgi a X Factor

Quello arrivato da Miley Cyrus è stato un bell’endorsment per Chiara Ludovica Giorgi. La strada di X Factor è ancora lunga per lei e ancora è tutto da decidere. La fase delle Last Call, con il meccanismo delle sedie, è micidiale e la strada verso i Live è ancora in salita. Alle Audition l’aspirante concorrente non era riuscita a mettere d’accordo la giuria. Con il suo inedito Larghi aveva raccolto l’approvazione di Francesco Gabbani e l’entusiasmo di Paola Iezzi. Anche Jake La Furia aveva dato parere favorevole, mentre Irama l’aveva bocciata. La cover di Karen Don’t Be Sad ai Bootcamp ha messo d’accordo tutti e menomale, perché solo tre sì stavolta non sarebbero bastati alla cantante per proseguire la gara.

La scelta di Karen Don’t Be Sad

Proprio come ha fatto Myley Cyrus nel 2015, quando ha pubblicato Karen Don’t Be Sad, anche Chiara Ludovica Giorgi ha portato sul palco questa canzone per mostrare un lato intimo e malinconico. È un brano che parla della vulnerabilità emotiva, delle delusioni e della difficoltà di proteggere la propria serenità quando ci si scontra con la cattiveria e le aspettative altrui. Una canzone dalle sonorità psichedeliche e dall’atmosfera sognante che trasmette un messaggio di incoraggiamento: non permettere a chi cerca di farti soffrire di spegnere la tua luce.

In un talent show, dove il confronto con gli altri è costante e basta un giudizio per mettere in discussione le proprie certezze, Karen Don’t Be Sad ricorda che la fragilità non è necessariamente un limite e che mostrarsi vulnerabili può diventare una forma di forza. Forse è anche per questo che l’esibizione di Clode è arrivata fino a Miley Cyrus: perché, al di là della tecnica, è riuscita a restituire il sentimento che attraversa il brano.