Michelle Hunziker sfoggia un nuovo look e riforma la “coppia d’oro” prima del suo show

Fonte: IPA Michelle Hunziker

Un 2023 che si preannuncia decisamente intenso, per Michelle Hunziker, sia sul fronte personale che su quello professionale. La conduttrice svizzera sta infatti per diventare nonna del suo primo nipotino, ma è anche al lavoro per la realizzazione di Michelle Impossibile and Friends, il one woman show che torna su Canale5 dopo il grande successo della prima edizione.

Com’è nelle sue abitudini, quindi, Michelle ha deciso di affrontare tutto con lo spirito giusto. A cominciare da un nuovo taglio di capelli che ha sfoggiato proprio a qualche giorno dal debutto e che è stato realizzato da Alessia Solidani, fedelissima hairstylist responsabile anche del suo primo “colpo di testa” con il quale ha detto addio alla lunga e storica chioma bionda.

Michelle Hunziker saluta febbraio con un nuovo taglio

Archiviata la lunga parentesi sentimentale che è seguita al divorzio da Tomaso Trussardi, con cui pare che ci sia stato anche un fugace ritorno di fiamma, Michelle Hunziker è concentratissima sul lavoro. In queste settimane così frenetiche, però, è riuscita a trovare anche del tempo per sé e per un piccolissimo rinnovamento del suo look, che è passato per un taglio di capelli realizzato da Alessia Solidani.

Il concetto è lo stesso: un carrè medio che non arriva a toccare le spalle ma che perde tanti centimetri rispetto al taglio precedente. E che le regala un aspetto più sbarazzino, a dispetto dei 46 anni appena compiuti e che porta divinamente. Un taglio netto, quindi, ma nello stile che è quello al quale ci ha abituate già dalla fine del 2021.

Un compagno storico per il nuovo show

Tra un taglio di capelli e l’altro, comunque, le prove per il programma di Canale5 proseguono in maniera incessante. A testimoniare il grande lavoro del dietro le quinte, sono le tante storie di Instagram che la conduttrice decide di condividere ogni giorno con i suoi follower e nelle quali è comparso anche il suo compagno storico Claudio Bisio.

Con lui, da giovanissima, ha condiviso il palco di Zelig (dal 2000 al 2004) e tra loro non è davvero cambiato niente. I due si sono mostrati intenti a provare un ballo che di certo eseguiranno durante il programma, complici e divertiti dall’ennesimo compito che si sono ritrovati ad affrontare insieme.

Si anticipa così la presenza di Claudio Bisio tra gli ospiti del programma, che parte prossimamente su Canale5 e che ospiterà anche Serena Autieri, Rocco Tanica e Danti.

Michelle Hunziker presto nonna

Il pancione di Aurora Ramazzotti, primogenita ventiseienne della conduttrice svizzera, cresce a vista d’occhio. La giovanissima figlia di Michelle Hunziker è incinta del suo primo figlio e presto diventerà mamma di un maschietto insieme al suo fidanzato storico Goffredo Cerza.

Com’era lecito aspettarsi, la presentatrice è al settimo cielo. Più volte aveva infatti espresso il desiderio di essere una nonna giovane ed è stata accontentata. La nascita del piccolo è attesa per i prossimi mesi ma sono già tanti gli omaggi che il bambino in arrivo ha ricevuto dai futuri nonni. Perfino da nonno Eros ha dichiarato, sul palco dell’Arena di Verona, di volerlo presto al suo fianco in uno dei suoi concerti in giro per il mondo.