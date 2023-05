Michelle Hunziker sperimenta l’intelligenza artificiale su Instagram: la trasformazione è incredibile

Fonte: IPA Michelle Hunziker, 10 look che hanno fatto la storia (e lasciato senza fiato)

Che Michelle Hunziker fosse un’eroina dei nostri tempi, almeno sul fronte dello spettacolo, era apparso chiaro da tempo. Eppure, da quando ha sperimentato l’intelligenza artificiale, tutto quello che abbiamo soltanto immaginato è diventato evidente ai nostri occhi. Almeno virtualmente. Questo non è che l’ultimo esperimento della conduttrice di Striscia La Notizia, incuriosita del nuovo strumento e subito pronta a provare ogni novità che catturi la sua attenzione. La trasformazione è stata incredibile.

Michelle Hunziker e l’intelligenza artificiale: un’immagine mai vista

La passerella prima della puntata di Striscia La Notizia è ormai una tradizione alla quale ci ha abituati. Michelle Hunziker ha però voluto fare di più e ha completamente stravolto la sua immagine trasformandosi in una sorta di Principessa guerriera con tanto di corona sul capo. Una figura mai vista, soprattutto se consideriamo che il video è girato all’esterno degli studi Mediaset.

La clip ha fatto il pieno di like e commenti, tra cui quelli divertiti di alcuni follower che si sono complimentati per la scelta musicale inaspettata (compresa Nina Zilli) mentre altri hanno apprezzato la sua scelta di mostrarsi al naturale, benché già perfettamente pettinata in vista della puntata in coppia con Gerry Scotti.

Il look a Striscia La Notizia

Un top con scollatura a cuore, scelto tra i capi che ama di più, e un pantalone a palazzo che ha slanciato perfettamente la sua figura. I tasconi hanno alleggerito il total black dell’outfit scelto, mentre il carrè super chic ha completato meravigliosamente un abbinamento davvero perfetto. Il look di Michelle Hunziker per Striscia La Notizia è semplice ma è vicino al suo stile, che segue sempre un filone ben preciso. Non mancano infatti i completi mannish, che hanno preso il posto dei mini dress sfoggiati nelle passate edizioni: tra i suoi preferiti, quello con gilet gessato e pantaloni a zampa.

Da quando è diventata nonna di Cesare Augusto, primogenito di sua figlia Aurora Ramazzotti e di Goffredo Cerza, Michelle Hunziker divide il suo tempo tra gli allenamenti – che la tengono in splendida forma – e il nipotino che adora. Non ama però farsi chiamare nonna, come spesso ha dichiarato, tanto da aver scelto un nomignolo particolare che vorrebbe fosse usato solo per lei. La gioia per il nuovo arrivo in famiglia è comunque tanta e, come ha sempre ha sostenuto, non vedeva davvero l’ora di stringere tra le braccia il piccolo.

“Una mamma al cubo”, Michelle Hunziker, che riserva la definizione di nonna solo per Ineke, la sua mamma, che è una presenza fissa della famiglia (oltre a essere una donna splendida e divertentissima). A F ha infatti dichiarato: “Quando ho in braccio Cesare gli dico “amore della nonna”, con gli altri mi piace anche “mamma al cubo”. Capisco però chi prova un po’ di fastidio, perché la parola nonna è subito collegata alla terza età. Come quando ho compiuto 40 anni e tutti mi dicevano “vedrai che ti stancherai più facilmente, se farai tardi la sera avrai l’hangover, ti cambierà il metabolismo”. Niente di tutto questo mi è successo, eppure ho 46 anni. Quindi finché sto bene non ci penso”.