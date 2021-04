Michelle Hunziker, il rapporto con il fidanzato di Aurora: “Parte della famiglia”

editato in: da

Parole di affetto e stima, sono quelle che ha usato Michelle Hunziker per tessere le lodi di Goffredo Cerza, il fidanzato della figlia Aurora Ramazzotti.

Un rapporto bellissimo e pieno di complicità quello che lega la showgirl alla figlia e anche al fidanzato di lei, come la stessa Michelle ha voluto ribadire in un post su Instagram dove ha pubblicato una bella immagine che ritrae Aurora sorridente, mentre riceve un bacio sulla guancia da Goffedro Cerza. I due stanno insieme da diversi anni e la loro è una relazione profonda, solida e duratura.

Ad accompagnare l’immagine pubblicata da Michelle una dedica piena di affetto sia per la primogenita che per il suo compagno: “Oggi mi è comparsa questa foto sul telefono …la chiamerò “la gioia del cuore” a vedere così felice mia figlia, realizzata nei sentimenti e accanto ad un ragazzo così educato, intelligente ed estremamente per bene come Goffredo… cosa c’è di più bello per una mamma? – ha scritto Michelle Hunziker – Goffredo per me è parte della famiglia e gli voglio tanto bene. Sono stupeeeendiiiiiiii!!!!”.

Parole profonde che si vanno ad aggiungere alle dichiarazioni che Michelle aveva rilasciato anche in passato in merito a Goffredo: “Grazie al lockdown tutti insieme a casa mia a Bergamo ho conosciuto meglio il fidanzato di Aurora: è un ragazzo meraviglioso”, aveva raccontato la scorsa estate in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

E il post di mamma Michelle, per Aurora e il suo compagno, ha ottenuto tantissimi mi piace e commenti, compresi quelli dei diretti interessati. La primogenita ha scritto: “Awwwwww che cuteeeee, anche noi ti vogliamo tanto bene mamiiii””, mentre Goffredo ha aggiunto: “Mi hai sbloccato un bellissimo ricordo. Uno dei nostri primi viaggi insieme. (Bali) TVB”.

Anche in passato Michelle aveva dedicato un post alla coppia, ribadendo la sua felicità nel vederli insieme così felici e complici.

Parole di profondo affetto, che mostrano una famiglia felice e unita. Del resto Michelle Hunziker non è nuova a dediche speciali e condivide spesso i suoi pensieri sui social: la sua bacheca Instagram è un concentrato di ironia, riflessioni e parole piene d’amore per la sua famiglia, accompagnate sempre da scatti stupendi.