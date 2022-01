Michelle Hunziker: Eros Ramazzotti commenta l’addio a Tomaso Trussardi

Eros Ramazzotti commenta l’addio di Michelle Hunziker a Tomaso Trussardi e parla di un possibile ritorno di fiamma con la conduttrice svizzera. Dopo la fine del matrimonio. fra l’imprenditore e la showgirl svizzera i due ex coniugi si sono riavvicinati molto. A raccontare il legame speciale con Michelle è stato lo stesso Eros in una lunga intervista sulle pagine del settimanale Oggi.

Eros parla del possibile ritorno di fiamma con Michelle Hunziker

Ramazzotti ha prima di tutto smentito un ritorno di fiamma con Michelle Hunziker a cui è stato legato per moltissimi anni. “Non c’è nessun ritorno di fiamma”, ha chiarito. A unirli oggi c’è esclusivamente l’affetto per la figlia Aurora e il ricordo di un matrimonio vissuto e finito diverso tempo fa.

“Le indiscrezioni circolate circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà – ha affermato -. Tra me e la madre della mia adorata Aurora non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale né una ritrovata passione. Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto, siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati. Canalizzando i nostri sentimenti in un’amicizia sincera e solidale”.

L’addio di Michelle a Tomaso Trussardi

Solo qualche giorno fa Michelle Hunziker aveva annunciato l’addio a Tomaso Trussardi. Una rottura improvvisa, a seguito di settimane di indiscrezioni, arrivata dopo un matrimonio da favola nel 2014 e due figlie: Sole e Celeste. “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita recita il comunicato congiunto -. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”.

La decisione di lasciarsi sarebbe arrivata, secondo indiscrezioni, dopo una lunga crisi iniziata mesi fa che avrebbe portato i due ad allontanarsi sempre di più, fra silenzi e problemi che sarebbero diventati irrisolvibili.

I consigli di Eros per Michelle Hunziker

Nei momenti più difficili Michelle ha potuto contare sulle amiche, sulla figlia Aurora, sua madre, ma anche su Eros Ramazzotti. Il cantante ha svelato di averle dato qualche consiglio per superare il dolore. “Le sono vicino e le ho anche suggerito di affidarsi al mio istruttore di arti marziali per scaricare tensioni ed energie negative”.

Il cantante è convinto che la conduttrice riuscirà a superare al meglio questo momento complicato della sua vita, tornando a sorridere. “Per lei ci sono e ci sarò sempre – ha detto -, mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi”.

Michelle sembra aver accolto il consiglio dell’ex marito. Su Instagram infatti ha pubblicato numerosi video che documentavano le sue lezioni di arti marziali. La Hunziker non ha nessuna intenzione di abbattersi ed è intenzionata ad andare avanti, superando questo momento difficile come ha sempre fatto, con forza e determinazione.