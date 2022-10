“La mia più grande paura”: Stefano De Martino si sbilancia (e parla anche di Belen)

Fonte: IPA Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Da giovanissimo ballerino un po’ timido, appena approdato tra i banchi di Amici di Maria De Filippi, di strada ne ha fatta tanta: oggi Stefano De Martino è un conduttore di talento, vanta numerosi successi televisivi ed è persino approdato al cinema come attore. E sì, nel tempo libero continua a ballare e ad allenarsi, nella speranza prima o poi di dedicarsi nuovamente alla sua più grande passione. Ma a portarlo al centro del gossip è sempre stata la splendida Belen Rodriguez: la loro storia d’amore ci ha fatto sognare.

Stefano De Martino, tra carriera e vita privata

Negli ultimi anni, Stefano De Martino si è ritagliato il suo spazio in tv e ha dimostrato di avere davvero grandi doti da conduttore. Oltre ad essersi riconfermato alla guida di Stasera tutto è possibile, ha avuto l’occasione di affiancare Andrea Delogu al timone di Tim Summer Hits, uno degli eventi più attesi dell’estate. E non solo: presto tornerà con Bar Stella, uno show che si è ritagliato su misura e del quale è profondamente orgoglioso. In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, Stefano ha parlato dei suoi successi professionali, dando ai suoi fan una brutta notizia.

Dopo aver fatto parte attivamente del cast di Amici, da qualche anno a questa parte Maria De Filippi lo ha richiamato come giudice nella fase serale. Ma la sua avventura potrebbe essere davvero giunta alla fine: “Sono molto impegnato in Rai quest’anno, non so se le cose riuscirei a portarle a termine, ma vediamo” – ha annunciato. Parole che sanno di addio, anche se non è ancora detta l’ultima. Di certo, però, potremo continuare a vedere De Martino in svariate altre occasioni televisive (e non solo).

Al di là dei suoi tanti impegni professionali, il conduttore ha deciso di godersi di più la sua bellissima famiglia. Da qualche mese è tornato accanto a Belen Rodriguez, in quello che per molti è stato un lungo tira e molla, ma che per loro è un amore in grado di travalicare ogni difficoltà. Sono trascorsi molti anni da quando, giovani e innamoratissimi, erano convolati a nozze con il loro piccolo Santiago tra le braccia. E di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, anche se quel matrimonio è ancora in vigore (proprio Belen, qualche giorno fa, ha rivelato di essere ancora sposata a Stefano).

Stefano De Martino, la nuova vita con Belen

“Di vita privata se n’è parlato tanto in tutti questi anni” – ha rivelato Stefano De Martino, che oggi preferisce concedersi un po’ più di riservatezza. Tanto che, sebbene nei mesi scorsi sia stato ospite di una puntata de Le Iene condotta proprio da Belen, non si è fatto vedere al suo fianco davanti alle telecamere: “Adesso che abbiamo sia io che lei un’identità lavorativa definita, sarebbe un peccato se l’attenzione si spostasse su un bacio o un abbraccio in diretta“. Insomma, è tempo di fare una netta distinzione tra ciò che è pubblico e ciò che invece riguarda la sua sfera più intima.

Certo, rimangono i social: ogni tanto, Stefano e Belen amano mostrare il loro lato più autentico ai fan, senza però mai esagerare. Nella ritrovata serenità familiare, il conduttore ha raggiunto la felicità. Ogni volta che è lontano dai riflettori, si concede del tempo con Santiago: “È grande, i nostri interessi si stanno incontrando e questa cosa è divertente” – ha ammesso, spiegando che suo figlio sembra non aver paura di niente. Lui, invece, di qualcosa ha paura: “Della solitudine. Mi spaventa invecchiare da solo“. Ma accanto a Belen, al figlioletto Santiago e alla piccola Luna Marì (del quale si occupa con grande amore), i suoi timori sembrano svanire.