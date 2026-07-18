Melissa Satta preoccupata per il figlio: “Non lo faccio uscire di casa”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Melissa Satta

Melissa Satta si sfoga sui social, svelando le sue preoccupazioni per il figlio Maddox. La showgirl ed ex velina di Striscia la Notizia si è confidata con il pubblico su X, raccontando un episodio legato a suo figlio.

Lo sfogo di Melissa Satta e la confessione sul figlio

Conduttrice e showgirl, Melissa Satta è anche una mamma, legatissima al figlio Maddox Boateng. Nato nell’aprile del 2014 dal legame con Kevin-Prince Boateng, ha compiuto 12 anni da qualche mese e si trova in una fase della vita in cui ricerca indipendenza.

Melissa Satta lo sa bene, ma su X ha espresso le sue paure legate agli ultimi fatti di cronaca. La conduttrice ha rivelato di aver negato al figlio Maddox di uscire con gli amici da solo perché teme che potrebbe diventare un bersaglio per rapine o aggressioni. La showgirl ha spiegato di essere consapevole dell’importanza di dovergli concedere con il tempo la giusta indipendenza, ma ha confessato anche di volerlo fare con estrema cautela, valutando con attenzione situazioni e tempi.

“Mio figlio che ha 12 anni mi ha chiesto…mamma posso fare una passeggiata con i miei amici?! – ha scritto Melissa Satta – Io mi sono sentita di dirgli di no”. La showgirl ha poi raccontato il suo punto di vista sul tema.

“Purtroppo sono terrorizzata da tutto quello che succede anche solo facendo una semplice passeggiata in centro a Milano – ha aggiunto -. Se hai il telefono o delle belle scarpe ti prendono di mira ti picchiano e magari ti accoltellano e ti derubano…Ma con che spirito possiamo far vivere una vita normale ai nostri figli?!”.

L’amore di Melissa Satta per Carlo Gussalli Beretta

Da oltre un anno Melissa Satta è legata a Carlo Gussalli Beretta, arrivato nella sua vita dopo l’addio a Matteo Berrettini. Carlo e Melissa sono innamoratissimi e l’imprenditore ha costruito un ottimo legame con Maddox.

Melissa Satta ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata, nonostante ciò spesso le sue relazioni sono finite al centro del gossip. Dal 2003 al 2006 è stata legata a Daniele Interrante, all’epoca reduce dal grande successo di Uomini e Donne. Dal 2006 al 2011 è stata fidanzata con Bobo Vieri con cui ha vissuto una relazione intensa e importante.

Ma l’amore più grande è stato quello per Kevin-Principe Boateng, calciatore ha cui ha avuto il figlio Maddox e che ha sposato nel 2016. Dopo il divorzio, arrivato nel 2020, Melissa Satta ha ritrovato il sorriso con Mattia Rivetti. Una storia arrivata al capolinea nel 2022. Poco dopo la showgirl si è innamorata di Matteo Berrettini, noto tennista.

La love story con Carlo Gussalli Beretta è nata quasi per caso, come ha raccontato lei stessa, ed è sempre stata vissuta nel più stretto riserbo. All’epoca lei si era lasciata da poco con Berrettini, mentre lui aveva messo fine alla relazione con Giulia De Lellis.

“Eravamo persone libere –aveva raccontato qualche tempo fa, ospite del podcast One More Time -. Un po’ di mesi dopo mi ha scritto un messaggio… io ero molto scettica all’inizio, un po’ prevenuta. È stata totalmente una sorpresa e ogni giorno io glielo dico: sono davvero fortunata”.

In quell’occasione Melissa aveva anche commentato la differenza d’età di 11 anni con il compagno: “Alla fine è solo uno stupido numero, non conta niente… Bisogna dare la possibilità alle persone di farsi conoscere e poi ci si può fare un’idea”.