Il bikini di Megan Fox dà inizio all’estate in modo trasgressivo

Fonte: IPA I bikini più belli dell’estate 2023: prendete spunto dalle star

Ormai le vip hanno dato inizio all’estate. E, come nelle più classiche situazioni, hanno iniziato a condividere foto in bikini su Instagram, dandoci l’opportunità di prendere ispirazione dai loro look per il mare. Tra le star oltreoceano anche Megan Fox ha voluto pubblicare il suo bikini, che ha ottenuto più di 3 milioni di like.

Megan Fox, il bikini trasgressivo su Instagram

Selfie audace? Sì, perché no? Ognuno sui propri profili Instagram può condividere diversi aspetti della propria vita. Dalle star alle influencer, un grande classico dell’estate sono le foto in bikini. Lo scatto di Megan Fox è decisamente trasgressivo: del resto, lo stile dell’attrice è molto voluttuoso, e non ha mai nascosto le sue curve, proponendo look ad alta seduzione. E il micro bikini nero ne è decisamente un esempio.

Prima sul divano, poi al mare, gli scatti a corredo del suo post hanno totalizzato ben 3 milioni di like e diversi commenti. Pochi gli accessori – e del resto al mare non sono indispensabili – tra cui braccialetti d’oro e una splendida manicure rosa. La Fox è tornata su Instagram dopo aver disattivato l’account a seguito di un litigio con il suo fidanzato, ovvero Machine Gun Kelly. E di certo è tornata in grande stile: al momento, sono poche le foto sul suo profilo, e nessuna di coppia. Una ripartenza da “se stessa”, anche se la relazione non è stata interrotta.

Megan Fox: “Non ho mai amato il mio corpo”

“Soffro di dismorfismo corporeo. Non mi vedo come mi vedono gli altri”. A Sport Ilustraded, durante un’intervista, Megan Fox ha confessato di non essere una grande fan di se stessa. “Non c’è stato un momento nella mia vita in cui ho amato il mio corpo, mai”. L’attrice non si è nascosta dietro alla retorica, e ha ammesso di essere sempre stata piuttosto critica nei confronti della sua immagine.

Tra consapevolezza e ossessione, separate da un filo sottile che nessuno dovrebbe mai valicare, la Fox ha criticato se stessa per tutta la vita, sin da bambina. Non si è sentita, tuttavia, di dare la colpa all’educazione imposta dai genitori o all’ambiente in cui è cresciuta. Non è la prima volta che ha parlato apertamente dei problemi con la sua immagine.

Nel 2021, durante un’intervista congiunta con Machine Gun Kelly, ha ammesso di avere molte insicurezze. “Potremmo guardare qualcuno e pensare: quella persona è così bella. La sua vita dev’essere così facile. Ma quella persona non si sentirà esattamente così”. Proprio lei, che è sempre stata considerata una sorta di ideale di bellezza – perché è questo l’errore che facciamo tutti, soffermarci sull’aspetto fisico – ha trovato la forza di rivelare che, no, lei non ci si sente affatto, che l’etichetta che le è stata costruita “su misura” di fatto non la rispecchia.

Il crollo psicologico

Il rapporto con il suo corpo l’ha portata anche a soffrire di un vero e proprio crollo psicologico, dal momento in cui era convinta che, se fosse apparsa in pubblico, tutti alla fine si sarebbero presi gioco di lei. “Sin da quando ero piccola ero ossessionata da come apparivo. Non so perché fossi così consapevole del mio corpo”.