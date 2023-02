Maya Sansa, il compagno attore, la figlia. E i problemi di alcol in “Sei donne”

Fonte: IPA Maya Sansa, l'attrice protagonista della nuova fiction Rai "Sei donne"

Maya Sansa è tra le più apprezzate e premiate delle attrici italiane. Interprete di fiction di successo come Io ti cercherò e Tutto può succedere, nel suo curriculum cinematografico vanta un Nastro d’Argento, un Ciak d’Oro e un David di Donatello. Scopriamo qualcosa di più sulla vita e gli amori dell’interprete, che torna in tv con la fiction Rai, un giallo psicologico dai toni noir, Sei donne – Il mistero di Leila.

Maya Sansa e Fabrice Scott: un amore internazionale

Maya Sansa è da tempo legata a Fabrice Scott, anche lui attore e professore di recitazione. Classe 1970, Scott nasce a Montreal, in Canada, ma ad appena sei anni si trasferisce in Francia con la famiglia. Ed è proprio a Parigi che inizierà la sua carriera di attore, frequentando le più prestigiose scuole teatrali del paese e perfezionando poi la propria tecnica presso il Drama Center di Londra. La sua città, però, resta Parigi ed è proprio qui che vive assieme alla compagna e alla figlia.

Fonte: IPA

La piccola Talitha, nata nel 2014, resta a Parigi anche quando la madre deve spostarsi in Italia per lavoro. “Sto bene se sento che è allegra col papà. – aveva raccontato qualche tempo fa Maya Sansa – Fabrice dice che quando non ci sono Talitha è diversa. Felice e serena lo stesso, ma senza quella cosa esplosiva che c’è quando siamo tutti e tre insieme. Una volta usavamo Skype quando ero via, poi mi ha detto che non le piaceva, che quando mi vedeva in video diventava triste perché le veniva voglia di toccarmi e non poteva. Adesso sono passata ai messaggi vocali”.

Maya Sansa torna in tv nel ruolo di Anna Conti, la PM di Sei donne

Nella nuova fiction di Rai 1 Sei donne – Il mistero di Leila, Maya Sansa interpreta la PM di Taranto Anna Conti, una donna tanto stimata e autorevole nel campo professionale quanto fragile e in difficoltà nella sfera privata. Affetta da alcolismo e con un matrimonio al capolinea, la PM si getta a capofitto nel caso della scomparsa della giovane Leila, scoprendo che non si tratta di un semplice allontanamento volontario ma di un’intricata storia intessuta di segreti, bugie e misteri da risolvere.

“Sono entrata nel complesso mondo emotivo di Anna Conti. Ha un passato molto importante alle spalle, un passato difficile. Ha avuto un’infanzia dura, ha perso la madre e ha vissuto con un padre con una dipendenza dall’alcol. Questo fa capire anche perché nel momento di difficoltà che vive sente l’esigenza di ricorrere di nuovo all’alcol quando sta perdendo il marito, con cui ha un rapporto molto importante di amore e di complicità sin dai tempi dell’università” ha raccontato Maya Sansa in un’intervista a thewhom.it.

Sei donne, dove e quando vedere la nuova fiction Rai

Sono tre le puntate che compongono la storia di Sei donne – Il mistero di Leila, la nuova fiction diretta da Vincenzo Marra su sceneggiatura di Ivan Cotroneo e Monica Rametta. Completano il sestetto, accanto a Sansa, Ivana Lotito, Denise Tantucci, Cristina Parku, Isabella Ferrari e Silvia Pacente. Interpreti maschili sono invece Maurizio Lastrico, Piergiorgio Bellocchio e Gianfelice Imparato. La prima puntata andrà in onda, in prima serata su Rai 1, martedì 28 febbraio.