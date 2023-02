Matilde Brandi, casual ma con stile: il cappotto multicolor è il capo del momento

Fonte: IPA Matilde Brandi casual ma con stile

Basta poco per essere alla moda, anche quando ti godi una passeggiata per le vie del centro a sbrigare le tue commissioni. Matilde Brandi è una vera regina in tal senso, come dimostra il look sfoggiato a Roma che unisce con gran classe comodità e stile. Se è vero che l’amore ci fa belle, d’altro canto occorre anche una certa cura in quel che scegliamo dal nostro guardaroba e la bella Matilde con il cappotto multicolor ha proprio fatto centro.

Matilde Brandi casual e alla moda col cappotto multicolor

A volte basta davvero poco per farsi notare. Non che Matilde Brandi ne abbia bisogno, s’intende. A 53 anni è sempre più bella e mantiene intatto quel fisico da ballerina che ce l’ha fatta amare sin dagli esordi in TV a Buona Domenica. Fascino e simpatia sono le cifre vincenti di uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, che ha da poco reso pubblica la sua relazione con il compagno Francesco Tafanelli. Ma dobbiamo ammettere che la sua capacità di scegliere con cura i suoi outfit non è da meno.

L’ultimo sfoggiato in un freddo pomeriggio romano ne è proprio la dimostrazione. Capita a tutte di doverci destreggiare tra un impegno e una commissione e a quel punto la domanda è sempre la stessa: “Cosa metto?”. Trovare il giusto equilibrio tra stile e comodità talvolta non è semplice, ma la conduttrice ci dà una bella dritta: cappotto multicolor e jeans, l’abbinamento perfetto.

Il cappotto è un capo irrinunciabile in questa stagione, dai modelli più classici come il loden – che fa molto anni Settanta – al cappotto color cammello tanto in voga tra le celebs (tra i preferiti di Kate Middleton), fino ai modelli più estrosi come il Teddy Bear, talmente apprezzato da essere finito addirittura sulle passerelle più importanti. Matilde Brandi ha scelto, invece, un modello decisamente più estroso, con una stampa a quadri che mixa colori sgargianti: all’esterno dominano i rosa, il giallo e il verde acido mentre all’interno la fodera è di un bel viola acceso in unica tinta.

Matilde Brandi, gli accessori da copiare

Per completare il suo look, Matilde Brandi ha scelto un semplice paio di blue jeans non troppo aderenti, portati col risvoltino per mettere in risalto i boots neri, e una giacca in ecopelle, dalla quale si intravede il top in tessuto più leggero con trasparenze sopra al décolleté (che non guastano mai).

Ma sono gli accessori, come sempre, a fare la differenza. Non passa inosservata la maxi bag nera e rigida, che la conduttrice tiene dal manico. Bella e capiente in modo tale da avere spazio a sufficienza per tutto ciò che ci occorre e – cosa non da meno – con la tracolla che è un vero salvavita quando siamo alle prese con pacchi e buste di ogni tipo.

E se la borsa non vi basta, ci pensa il cappello della Brandi a darci un’altra idea succosa per i nostri look. Ben diverso da quello a tesa larga sfoggiato da Sonia Bruganelli al GF Vip, la bella Matilde ha scelto un modello decisamente più adatto a un look da giorno, morbido e con una piccolissima visiera, adornata da una mini catenina dorata. Il tocco di classe? Gli orecchini pendenti a forma di stella, perfetti perché non si smette mai di sentirsi ragazzine, anche a 50 anni!