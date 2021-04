Martina Panagia è diventata mamma, la prima tenera foto su Instagram

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Martina Panagia è diventata mamma di una splendida bambina di nome Vera. L’ex conduttrice di X-Style ha dato il lieto annuncio su Instagram, condividendo la prima tenerissima foto. Un frugoletto tutto amore e dolcezza, con indosso una tutina morbida di colore rosa con un gattino al centro, mentre la mamma – felice come non mai – le stringe la manina.

Era da qualche giorno che la splendida Martina non condivideva nuovi post su Instagram, destando la preoccupazione dei fan. Alla fine il motivo è apparso chiaro: Vera è venuta al mondo il 16 aprile, regalando ai genitori una gioia immensa e indescrivibile. “Siamo felicissimi e scoppiamo di amore – ha scritto la Panagia a corredo del post -. Stiamo bene, ma abbiamo avuto e abbiamo ancora bisogno di qualche giorno in più per riprenderci. Torniamo presto”.

La neo-mamma ha svelato qualche dettaglio in più a proposito del parto e di questi frenetici giorni, spiegando nelle stories di Instagram che la piccola Vera è nata con un po’ di anticipo. “Voleva farsi conoscere a tutti i costi e noi siamo contenti”, ha detto ai suoi affezionati follower, che non hanno perso tempo per esprimere tutta la loro emozione e fare gli auguri alla coppia, adesso più felice che mai.

Dopodiché la bella Martina ha ripreso a dispensare consigli alle mamme, raccontando la sua personale esperienza. Da quando è rimasta incinta, infatti, la conduttrice e influencer ha sfruttato Instagram per dedicarsi all’argomento-mamme, realizzando un vero e proprio diario della sua gravidanza. Con l’onestà e la freschezza che da sempre la contraddistinguono, la splendida anti-diva (come lei stessa si è definita) ha messo a nudo senza remore i suoi dubbi e perplessità, i momenti belli quanto quelli più difficili, ma soprattutto non ha esitato neanche per un momento a mostrare i cambiamenti del suo corpo, lanciando un messaggio a tutte le sue follower: essere se stesse è la cosa più bella che ci sia, specialmente in un momento importante come la gravidanza.

Il coronamento di un bel sogno d’amore per Martina Panagia e per Gianluca, con il quale è convolata a nozze lo scorso ottobre. Anche in quell’occasione la bella conduttrice e influencer aveva condiviso con i follower la gioia dell’evento, pubblicando video e immagini di una sposa di bianco vestita e al settimo cielo. “Sono stati giorni davvero emozionanti – aveva scritto Martina in uno dei suoi post – è una data che ricorderò per sempre. In questo anno così difficile, l’amore ha comunque trovato il modo di vincere. Auguri a noi, ed auguri a tutte le coppie che, come noi, hanno pianto, rimandato, sudato, vinto. L’amore non si ferma“. E l’immensa felicità di Martina ne è proprio la dimostrazione.