Fonte: IPA Martina Colombari e Billy Costacurta

Martina Colombari sta per tornare dove tutto è cominciato. Patrizia Mirigliani l’ha infatti scelta per incoronare Miss Italia 2024, con la finale che va in onda su YouTube, ma prima ha partecipato alla presentazione dell’offerta Sky Sport della prossima stagione posando insieme a suo marito Billy Costacurta. Impossibile non notare la complicità tra i due e i baci che alla fine sono arrivati davanti ai fotografi. Lei, poi, indossava un completo metal con stivali animalier tutto da copiare.

Il look di Martina Colombari

Un completo metal che ha messo in risalto la sua bellezza, che nonostante il tempo che passa non è mai sfiorita. Questo è il look che Martina Colombari ha scelto per la presentazione dell’offerta 2024 di Sky Sport, alla quale ha partecipato insieme a suo marito Billy Costacurta, spesso presente come opinionista ed esperto di calcio in quanto ex calciatore di successo.

Per l’occasione, l’ex Miss Italia ha indossato un paio di shorts in tessuto riflettente che ha abbinato a un top di raso lucido. Il look è completato da una giacca oversize e da una mini bag tono su tono con manico ad arco che ha regalato ulteriore luminosità alla sua figura. Impossibile non notare gli stivali animalier che hanno attirato gran parte dell’attenzione, dato che rappresentano la parte più originale del look scelto per presentarsi di fronte ai fotografi. E, alla fine, è anche scattato il bacio di suo marito Billy Costacurta.

Fonte: IPA

I problemi con il figlio Achille

Quella di Martina Colombari e Billy Costacurta è una famiglia come tante. E, come tutti, affrontano i problemi di ogni giorno. Tra questi vi è certamente la condotta del figlio Achille, che lei aveva già definito come un ragazzo bisognoso d’aiuto, ma nelle ultime settimane la crisi pareva essere diventata quasi incontrollabile. Il giovane era infatti intervenuto sui suoi social per insultare sua madre, che invece si era affrettata a cancellare tutti i commenti su di lui, sparendo poi momentaneamente da Instagram.

Fonte: IPA

Le polemiche sono continuate quando lui si è mostrato in barca con la madre e le ha promesso che le avrebbe regalato uno yacht, fino a quando lui stesso non ha deciso di parlare in prima persona per spiegare i problemi che sta affrontando da diversi anni. Ha perfino rivelato di essere stato in un centro penale per un anno e mezzo, ma oggi è più intenzionato che mai a riprendere la sua vita.

I suoi genitori hanno invece preferito mantenere il più stretto riserbo sulla vicenda, certamente per proteggere il ragazzo e la loro famiglia, se facciamo eccezione per alcune dichiarazioni di suo padre e per il ritorno social di Martina Colombari che però non l’ha mai nominato. A vederli in posa, sembra che però tutto si sia risolto per il meglio e che l’armonia sia tornata in famiglia. Non una svolta facile, certamente, vista l’entità delle polemiche che li hanno investiti nei mesi scorsi e che non accennano a placarsi. Nemmeno dopo che Achille Costacurta è intervenuto personalmente per raccontare del difficile periodo che sta attraversando e dal quale vuole uscire presto.