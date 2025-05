Mariangela, chi è la sorella di Milly D’Abbraccio

Fonte: IPA Mariangela D'Abbraccio

Mariangela D’Abbraccio è la sorella maggiore di Milly D’Abbraccio, nota attrice di film a luci rosse degli anni ’90. La maggiore delle due sorelle è a sua volta un’attrice visto che è stata protagonista di produzioni di successo come Tu mi turbi di Roberto Benigni e di numerose produzioni teatrali. La bravura dell’artista è stata riconosciuta anche da diverse onorificenze che le sono state tributate, tra cui diversi Premi Persefone e Biglietto D’Oro – Agis.

Mariangela D’Abbraccio, la carriera

Mariangela e Milly D’Abbraccio sono due attrici partenopee e sono figlie d’arte visto che la madre era una regista, ma anche i nonni materni si dilettavano nel mondo dell’arte. Ispirata da quest’ambiente così vicino all’arte, Mariangela D’Abbraccio ha cominciato la sua attività di recitazione molto presto, con la regia di un personaggio importantissimo per il cinema italiano: Eduardo De Filippo, dopo un’istruzione a tutto campo.

L’attrice, infatti, è nata a Napoli il 27 maggio 1962 e già all’età di 15 anni ha cominciato la sua formazione all’Actor Studio di Roma, alla Fersen e al Balletto Nazionale di Roma. Tra le prime pellicole di cui l’artista è protagonista anche Filumena Marturano, in cui interpreta il ruolo di Diana.

Dopo questo periodo al fianco di Eduardo De Filippo, Mariangela D’Abbraccio incontra Giorgio Albertazzi, che diventa suo compagno anche di vita. Insieme i due recitano in produzioni come Dannunziana e Svenimenti. Nel 1998 l’attrice viene insignita di un’onorificenza molto importante, ricevendo il Premio Flaiano per il teatro, nella categoria Miglior attrice, per la sua interpretazione in Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello. L’attrice presta la sua arte a opere celebri in tutto il mondo sia di Luigi Pirandello che di William Shakespeare e collabora attivamente con Dacia Maraini.

Mariangela D’Abbraccio non tralascia neanche il mondo della musica e nel 1997 pubblica Il cuore di Totò, a cui seguiranno altre due produzioni musicali: Teresa la ladra e E chi mo canta appriesso a me. Molte le collaborazioni anche in produzioni televisive, visto che l’artista è stata parte del cast di alcuni telefilm di successo come Un posto al sole e Il Commissario.

Tra i film più noti in cui recita Mariangela D’Abbraccio si trovano A spasso nel tempo – L’avventura continua con la regia di Carlo Vanzina e Per amore, solo per amore di Giovanni Veronesi.

Mariangela D’Abbraccio, la vita privata

Anche la vita privata di Mariangela D’Abbraccio è stata spesso legata al mondo dell’arte. L’attrice, infatti, è stata legata, per molto tempo, al collega Giorgio Albertazzi e, in seguito, al cantante Enrico Ruggeri. Dopo la fine di questa relazione amorosa, l’artista ha sposato il regista teatrale Francesco Tavassi.

Anche la sorella Milly D’Abbraccio è parte del mondo del cinema, visto che ha girato numerose pellicole hard tra il 1989 e il 2007. Questa scelta dell’artista non ha mai convinto del tutto Mariangela D’Abbraccio, come da lei stesso svelato a Open: “Vive la difference! Siamo molto legate e diverse. Quando ha deciso di prendere la carriera di pornostar io le ho scritto una lettera dicendole che per me faceva una cazzata, perché aveva un sacco di talento”.