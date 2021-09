Maria Teresa Ruta a Ballando con le Stelle: “Magari l’anno prossimo”

editato in: da

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, madre e figlia come sorelle

Spumeggiante e sempre sorridente, Maria Teresa Ruta è un vero carico di energia che ha saputo conquistare il pubblico con la sua presenza nel cast della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Ma quali sono i suoi futuri impegni televisivi? Per qualcuno, ci sarebbe nientemeno che la partecipazione a Ballando con le stelle, ma la conduttrice si è affrettata a smentire.

In un’intervista rilasciata al settimanale Mio, la Ruta ha infatti rivelato: “No, è una voce tirata fuori dai social. Mi è stato chiesto se mi piacerebbe ed è ovvio che è uno dei tanti programmi in cui mi piacerebbe esibirmi”. Non sembra dunque esserci alcuna speranza di vederla tra i protagonisti di questa nuova edizione di Ballando, in partenza il prossimo sabato 16 ottobre 2021. Sebbene il cast sia ancora da definire, il nome di Maria Teresa non sarà tra quelli dei partecipanti al talent di Rai1.

Tuttavia, la conduttrice non vuole chiudere definitivamente le porte allo show di Milly Carlucci, proponendosi direttamente per il futuro: “Potrebbe essere una cosa molto divertente. C’è bisogno di una vecchia carampana in tutti i programmi, no? Chissà, magari l’anno prossimo…” – ha ammesso Maria Teresa Ruta. Per lei sarebbe un’esperienza strepitosa, che la porterebbe anche ad avere grande notorietà. Già nella Casa più spiata d’Italia si era fatta conoscere per la sua estrema spontaneità e per una simpatia travolgente, con le quali aveva raccolto il consenso dei telespettatori.

Negli ultimi mesi, sui social network si è lasciata andare a siparietti divertenti e a balletti che, a ben pensarci, la candiderebbero come concorrente ideale di uno show come Ballando con le Stelle. Forse Milly Carlucci potrebbe davvero prenderla in considerazione per il prossimo anno, visto che il cast di questa edizione ormai pronta alla partenza dovrebbe essere quasi al completo.

La stessa Maria Teresa Ruta, d’altra parte, è in questo momento impegnata in famiglia. Sua figlia Guenda Goria è appena stata dimessa dall’ospedale dopo l’operazione per l’endometriosi alla quale si è sottoposta, e ha bisogno di tutto il calore dei suoi cari. Ed entrambe si stanno preparando anche a fare il tifo per Amedeo Goria, che è stato annunciato come uno dei prossimi protagonisti del Grande Fratello Vip. “Sono travolta da emozioni contrastanti” – ha ammesso Guenda a questo proposito. Lei e sua mamma sanno bene cosa succede all’interno della Casa di Cinecittà, essendone state ospiti appena un anno fa.