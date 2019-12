Maria De Filippi svela: “Costanzo? All’inizio non c’era attrazione fisica”

editato in: da

Non ci fu un colpo di fulmine fra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, ma un’affinità elettiva che si trasformò in un sentimento fortissimo. A svelarlo è proprio la conduttrice che sulle pagine di Diva e Donna ha raccontato il primo incontro con quello che sarebbe diventato suo marito e l’uomo della sua via.

La presentatrice, reduce dal successo di Tu Sì Que Vales, dove ha trionfato Enrica Musto, amica di Alberto Urso, ha rivelato di essere rimasta attratta immediatamente dall’intelligenza del giornalista piuttosto che dal suo aspetto fisico.

“Non ho avuto un’attrazione fisica all’inizio, perché era il mio capo – ha spiegato -. Mi piaceva molto il suo cervello”. Era il 1989 quando Costanzo e la De Filippi si incontrarono per la prima volta nel corso di un convegno organizzato a Venezia in occasione della Mostra del Cinema. Lei andò a prenderlo all’aeroporto per portarlo a un incontro sulla pirateria e l’intesa fu immediata. Pranzarono insieme e poco dopo Maurizio offrì un lavoro a Maria.

All’epoca Costanzo aveva alle spalle ben tre matrimoni finiti. Il primo con Lori Sammartino, celebre fotoreporter sposata nel 1963, il secondo con Flaminia Morandi, nota giornalista che per amore di Maurizio, con cui convolò a nozze nel 1973, lasciò il marito Alberto Michelini. Dall’unione nacquero Camilla e Saverio, i figli più grandi del conduttore, ma anche questo amore finì e nel 1989 arrivarono le nozze con Marta Flavi durate solamente un anno.

L’incontro con Maria De Filippi segnò l’inizio di una love story durata oltre 25 anni. Oggi i due conduttori formano una delle coppie più amate dello showbiz, uniti sul lavoro e nella vita privata, inseparabili e ancora molto innamorati.

“Credo che nel matrimonio debba scattare una grande solidarietà – aveva confessato qualche tempo fa Costanzo -. Il segreto primario deve essere l’ amicizia, il sostegno reciproco. e poi, dopo, l’amore. Vorrei dirle che sono proprio contento di averla incontrata, quella mattina a Venezia, al festival del cinema. Davvero”.