Maria De Filippi, la conduttrice che le ha detto no per ben due volte

Maria De Filippi è considerata una dei volti di punta di Mediaset è una grande professionista, per questo chiunque vorrebbe lavorare con lei. Ma una nota collega le avrebbe detto di “no” per ben due volte.

Si tratta di Silvia Toffanin che, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, avrebbe rifiutato alcune proposte di Maria De Filippi. La prossima stagione televisiva sarà piuttosto impegnativa per la presentatrice che dovrà gestire numerosi show. Fra questi Temptation Island Vip e Amici Vip che ha scelto di non condurre.

Chi ci sarà al comando? Maria avrebbe individuato in passato la persona perfetta, ma lei avrebbe rifiutato. Stiamo parlando di Silvia Toffanin, ex letterina di Passaparola, compagna di Pier Silvio Berlusconi, ma soprattutto regina di Verissimo.

La showgirl, che è stata ospite anche di una puntata di Amici, avrebbe rifiutato la proposta della De Filippi, rispondendo “no, grazie” all’offerta di condurre sia Temptation Island Vip che Amici Vip.

Il motivo? A quanto pare Silvia è una vera perfezionista e non ama gettarsi a capofitto in un’impresa se non è certa che le riuscirà bene. Avrebbe dunque declinato l’invito perché non era certa che gli show fossero nelle sue corde, preferendo Verissimo, che conduce ormai da moltissimi anni.

In seguito Maria De Filippi si sarebbe messa all’opera per trovare dei sostituti. In base alle ultime indiscrezioni al timone di Temptation Island Vip, dopo l’addio di Simona Ventura, ci sarà Alessia Marcuzzi (che tornerà in tv anche con l’Isola dei Famosi), mentre Michelle Hunziker, reduce dal successo di Together Now, sarà al timone di Amici Vip.

Silvia Toffanin invece tornerà a settembre con la nuova edizione di Verissimo, fra interviste e scoop. L’ultima stagione è stata piuttosto fortunata, con ottimi ascolti anche grazie al caso Prati e all’intervista in cui la conduttrice ha smascherato le bugie della showgirl sarda.