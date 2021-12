Maria De Filippi compie 60 anni: ecco come festeggerà con Costanzo

Maria De Filippi: Maurizio Costanzo, figlio, età e programmi

Quello tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è uno di quegli amori inossidabili, che resistono al tempo e a tutto. Un amore “a diesel”, in un certo senso, visto che per stessa ammissione del giornalista non è scoppiato immediatamente come i classici colpi di fulmine. Ma dopo qualche tempo, dopo essersi conosciuti a fondo hanno capito che sarebbe stato per sempre e che erano fatti l’una per l’altro. Il 5 dicembre 2021 la “Regina” Maria compirà 60 anni e Costanzo ha svelato come festeggerà la sua amata.

Un compleanno intimo e riservato

Nonostante siano due dei volti più longevi e importanti della televisione italiana, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo non hanno mai messo alla berlina di tutti il loro privato. Soltanto in poche e rare occasioni hanno raccontato alcuni particolari del loro matrimonio, alcuni anche esilaranti, ma il resto è sempre avvolto da un’aura di privacy, com’è giusto che sia.

Anche per il 60esimo compleanno di Maria, la coppia ha deciso di festeggiare con una cena riservata a pochi intimi. Come ha dichiarato lo stesso Costanzo sulle pagine di Oggi: “Ci sarà una cena con quattro o cinque persone a tavola. La verità è che noi puntiamo sempre sull’intimità. È la cosa che ci piace di più”.

Maria e Maurizio, un amore così grande

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una di quelle coppie inossidabili che ti sorprendono ogni giorno di più. Perché – ammettiamolo – sin dall’inizio della loro relazione erano in molti a storcere il naso. Lei era più giovane di lui e muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo, mentre Costanzo era una delle penne di punta del giornalismo italiano. Ma si sa, il cuore conosce ragioni che spesso fatichiamo a comprendere e forse, in fondo, il punto è proprio questo: non serve trovare una ragione all’amore.

“Io e Maria siamo sposati da 27 anni, e la risposerei anche domani – ha detto Maurizio Costanzo nell’intervista -. Perché? In lei ho trovato comprensione e tra di noi c’è amicizia. Sbaglia chi sottovaluta questo sentimento: in una coppia è essenziale: senza amicizia non ci può essere solidarietà. Ho avuto altre tre mogli, ci ho messo un po’ a trovare la persona giusta“. Un legame solido è fatto di mille sfumature e sì, concordiamo appieno con il giornalista: senza amicizia, stima e rispetto non può esserci relazione che duri.

Il primo incontro grazie a un Cupido speciale

Sia Costanzo che la De Filippi non amano scendere troppo nei dettagli del loro amore, eppure in una precedente intervista al Corriere della Sera il giornalista ha rivelato come è avvenuto il loro primo incontro. E ci ha stupito, perché in modo piuttosto casuale è stata l’attrice Monica Vitti a spingerli l’uno tra le braccia dell’altra. “La sentì parlare nella stanza a fianco, senza vederla, e mi disse: ‘Senti che voce profonda, pare la mia. Dev’essere una donna intelligente…'”, ha raccontato il giornalista. La Vitti ci aveva visto proprio lungo.