Maria Callas, gli eventi principali per celebrare il centenario dalla nascita

Due mesi di eventi per celebrare il centenario dalla nascita dell’indimenticabile soprana, che ricorre il 2 dicembre. La voce di Maria Callas ha segnato un’epoca con la sua profondità ed emozione. Così, tra novembre e dicembre 2023 in tutta Italia si svolgeranno rassegne di eventi a lei dedicati, per ricordarne la vita, i successi e le indimenticabili interpretazioni. In particolare Milano le dedica Callas 100, un palinsesto di iniziative per riviverla e, per i più giovani, per conoscerla e amarla.

Callas 100, gli eventi a Milano

Tra gli anni ’50 e ’60 Maria Callas ha interpretato alcune delle più memorabili produzioni al Teatro la Scala, rappresentando una vera e propria icona del Novecento italiano con i suoi amori e tormenti. Nata nel 1923 a New York e morta nel 1977 a Parigi, sono tantissime le istituzioni che vogliono ricordarla e celebrarla. In particolare la città di Milano le dedica i giorni del Callas 100, un palinsesto ricchissimo di eventi dal 1 novembre al 31 dicembre.

Teatro la Scala: Fantasmagoria Callas

Prima di tutto il Teatro la Scala, luogo di tanti successi ed emozioni. Questo ospiterà Fantasmagoria Callas, allestita nelle sale del Museo, dove si potranno ammirare i costumi indossati dalla soprano (tra i quali l’indimenticabile vestito blu dipinto a mano da Salvatore Fiume nel 1953), per poi esplorare le cinque sale della mostra, dedicate ciascuna ad un artista che si è lasciato affascinare dal mondo della Callas.

Ritratti dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo alle Gallerie d’Italia

Gallerie d’Italia dedica a Maria Callas una mostra fotografica incentrata sulla vita dell’artista lontano dai palcoscenici, durante i momenti più significativi della sua carriera. Nel mezzo, il racconto attraverso 91 immagini di una vita non sempre facile, ma forse per questo ancora più vicina a noi.

CALLAS VOCE ASSOLUTA. La Divina in Sormani

Anche Biblioteca Sormani, dal 24 novembre al 9 dicembre dedica un allestimento alla più celebre cantante lirica di tutti i tempi. In mostra alcuni tra i vinili più ricercati, come le storiche registrazioni dal vivo al Teatro alla Scala di Milano tra il 1951 e il 1958. Libri, cd e dvd con protagonista la Divina saranno disponibili per il prestito.

Gli eventi per i 100 anni di Maria Callas a Torino

La città di Torino è invece pronta a celebrare la grandissima voce di Maria Callas con il palinsesto di eventi Icona Callas. Avranno inizio il 6 dicembre e continueranno per tutto il mese. Nella giornata inaugurale del 6 dicembre, la fumettista Vanna Vinci racconta la sua graphic novel Io sono Maria Callas. Il giorno dopo il docente Mario Riberi parlerà del rapporto tra la disciplina del diritto e l’opera lirica.

Non mancano poi le mostre, a partire dalla rassegna Maria Callas e il cinema, al Museo Nazionale del Cinema dall’8 all’11 dicembre. Il 17 dicembre sarà quindi la volta dell’inaugurazione delle quattro rassegne allestite nel Palazzo del Rettorato: nel cortile si terrà la mostra fotografica Maria Callas fuori dal palco.

Callas Day: il 2 dicembre per Maria Callas

Grande attesa per il giorno del centenario vero e proprio: il 2 dicembre, giorno del compleanno di Maria Callas, si celebrerà il Callas Day. Avrà inizio al Teatro alla Scala alle 17:30 con la proiezione del documentario MYCALLAS di Roberto Dassoni: un film documentario, realizzato in occasione del centenario, con testimonianze esclusive da parte di coloro che l’hanno conosciuta e lavorato con lei.

Per tutta la giornata Gallerie d’Italia apre le sue porte gratuitamente, offrendo visite guidate alla mostra: per tutte le informazioni visita il sito ufficiale. La giornata si conclude al Piccolo Teatro di Milano (Teatro Grassi), alle ore 20:30, con una serata guidata da Concita De Gregorio, che insieme ad altri ospiti indagherà e intesserà una trama di racconti e memorie a partire dall’incontro tra Pasolini e Maria sul set di Medea.