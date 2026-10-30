Margot Sikabonyi, l’abito romantico incontra la giacca rock: il risultato è sorprendente

IPA Margot Sikabonyi al photocall di "Un'altra me"

Margot Sikabonyi, al photocall romano del film Un’altra me ha scelto di giocare con gli opposti, regalando una nuova interpretazione dell’eleganza contemporanea. Niente abiti da gran sera o costruzioni elaborate: l’attrice ha puntato su un outfit dal carattere deciso, capace di mescolare suggestioni romantiche e dettagli grintosi con una naturalezza che non passa inosservata.

Margot Sikabonyi, l’abito bianco in pizzo diventa rock con la giacca di pelle

Al Cinema Adriano di Roma, in occasione della presentazione del film Un’altra me, Margot Sikabonyi ha conquistato la scena con un look costruito interamente sul contrasto tra femminilità e spirito rock. Il punto di partenza è un delicato abito bianco dalla linea morbida e scivolata, che richiama l’estetica della lingerie più raffinata e quella degli slip dress tanto amati negli anni Novanta.

Il modello, dalla lunghezza midi e dall’orlo asimmetrico, segue la silhouette senza costringerla, lasciando che sia il tessuto leggero a disegnare il movimento. A impreziosirlo sono i ricami in pizzo floreale, distribuiti sulla parte inferiore e lungo il fondo, dove creano un bordo smerlato dall’effetto quasi impalpabile.

Ma sarebbe troppo semplice fermarsi qui. Margot ha infatti deciso di spezzare la delicatezza dell’abito con una giacca nera effetto pelle dal taglio oversize, il vero elemento di rottura dell’intero outfit. La silhouette è ampia, con spalle strutturate, maniche voluminose e una lunghezza che arriva ai fianchi. Il colletto a camicia, rifinito da un sottile profilo bianco, introduce un richiamo cromatico all’abito sottostante, mentre la tasca applicata sul petto e la chiusura con bottoni a pressione accentuano il carattere casual del capospalla.

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Il risultato è un interessante incontro tra l’estetica del romantic grunge e quella dello street style contemporaneo. Una combinazione che avrebbe potuto sembrare improvvisata e che invece trova il proprio equilibrio proprio nelle proporzioni: la giacca, portata aperta e con le maniche leggermente raccolte, lascia intravedere il candore dell’abito, mentre il volume della parte superiore viene alleggerito dalla fluidità della gonna.

A completare il look sono un paio di décolleté slingback a punta, in una profonda tonalità verde petrolio, con tacco sottile. Una scelta meno prevedibile del classico nero, che aggiunge una sfumatura di colore senza interrompere l’armonia dell’insieme. Gli accessori restano discreti: una collana sottile con pendente e alcuni anelli dorati, sufficienti a illuminare l’outfit senza appesantirlo.

Margot Sikabonyi, la risposta alle critiche sulle rughe: “Il mio viso è una tela di vita”

Negli ultimi mesi Margot Sikabonyi è finita al centro di una polemica social dopo aver mostrato il proprio volto al naturale durante una video-intervista. Le rughe e i segni del tempo sono diventati il bersaglio di commenti offensivi, molti dei quali arrivati proprio da altre donne. Una situazione alla quale l’attrice, 43 anni, ha deciso di rispondere pubblicamente, rivendicando il diritto di invecchiare senza doversi adeguare a standard di bellezza irrealistici.

“Il mio viso è una tela di vita di 43 anni di tante storie attraversate”, ha dichiarato, spiegando che ogni ruga racconta un pezzo della sua storia: la nascita dei tre figli, un divorzio, la perdita del padre in giovane età, le notti insonni e gli anni dedicati al lavoro e alla ricerca di sé. Esperienze che hanno lasciato il segno e che Margot non ha alcuna intenzione di cancellare ricorrendo al Botox o alla chirurgia estetica per compiacere gli altri.

Il suo è soprattutto un messaggio di accettazione e libertà, un invito alle donne a non misurare il proprio valore attraverso lo sguardo altrui. E guardandola oggi, sorridente davanti ai fotografi con il suo abito romantico e la giacca rock, quella filosofia sembra trovare una perfetta espressione anche nel suo stile: spontaneo, personale e libero dalle aspettative.